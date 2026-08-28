Abelardo De La Espriella sorprendió con video recorriendo los pasillos de la Casa de Nariño: dejó mensaje en sus redes

Este viernes 28 de agosto, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, compartió un video sobre su llegada a la Casa de Nariño, sede de su Gobierno.

En el material que compartió en sus redes sociales, recorrió los pasillos del Palacio Presidencial, en compañía de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

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En su cuenta personal de X, dejó un mensaje frente a los objetivos y responsabilidades que tiene de cara a los cuatro años de su administración:

“Caminar por los pasillos de la Casa de Nariño de la mano de mi esposa, la primera dama, tiene para mí un significado profundo: estamos comenzando juntos una nueva etapa de nuestras vidas, al servicio de Colombia”.

El presidente Abelardo De La Espriella publicó un video en el que recorre la Casa de Nariño junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda: “Queremos una Colombia que vuelva a creer, que recupere la esperanza y la seguridad”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/n56f2WNRsU — Revista Semana (@RevistaSemana) August 28, 2026

Y afirmó:

“Llegamos hasta aquí con sueños, convicciones y la determinación de entregar lo mejor de nosotros por esta Patria que amamos.

“Cada paso por esta Casa nos recuerda la enorme responsabilidad que tenemos por delante, pero también la oportunidad extraordinaria de construir un nuevo comienzo para millones de colombianos.

“Queremos una Colombia que vuelva a creer, que recupere la esperanza y la seguridad, que avance con orgullo y que mire el futuro con la certeza de que sus mejores días están por venir.

“De la mano, con los pies firmes en la tierra y el corazón puesto en Colombia, comenzamos este nuevo camino para Colombia”.

El mandatario colombiano ha enfrentado un reto desde el inicio de su gestión: la emergencia que se desató en Colombia con el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

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Desde que sucedió, ha recorrido cada una de las regiones afectadas y ha anunciado paquetes de ayudas para los damnificados, tarea que ha venido liderando la primera dama, Ana Lucía Pineda, con ayudas humanitarias.