Gestión de la gobernadora del Chocó por el terremoto llamó la atención de Álvaro Uribe: estos fueron los detalles de la reunión

Una de las regiones del país que se ha visto afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto es el departamento del Chocó, y su gobernadora, Nubia Córdoba, ha sido una de las dirigentes que más se ha destacado en la atención de la emergencia.

Su labor llamó la atención del expresidente Álvaro Uribe, quien sostuvo una reunión con la gobernadora del Chocó, en compañía de algunos integrantes de la bancada del Centro Democrático.

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Uribe expresó en un video: “Hemos estado muy agradecidos con la señora gobernadora por el tiempo que nos ha dedicado. Muy importante escucharla, la manera como está atendiendo esta tragedia y además los proyectos estructurales para esta gran tierra. Lo que quiere esta bancada, este partido, es ayudarle a la señora gobernadora, a los alcaldes, al señor presidente de la República, que se ha comprometido tan profundamente con el Chocó, a ver cómo el departamento no solamente supera la tragedia, sino que avanza en soluciones estructurales que se vienen reclamando de tiempo atrás”.

Comunicado Centro Democrático Foto: Comunicado Centro Democrático

A su turno, la gobernadora se refirió al encuentro: “Agradecerles de verdad el apoyo; hoy hemos recibido una donación muy importante de antenas Starlink, que garantizan, como hemos venido atendiendo la emergencia, las comunicaciones. Este es un compromiso de país en donde confluimos todos”.

Además, el Centro Democrático publicó un comunicado de prensa: “La bancada regional estableció compromisos desde el Congreso con los gobiernos departamental y municipal de Quibdó, con el propósito de contribuir a la reconstrucción”.

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“Entre los compromisos se destacan complementar los decretos de emergencia gubernamentales, especialmente la asignación de recursos para asuntos críticos; incluir en el Plan de Desarrollo la vía al mar y propuestas para mitigar la erosión costera y del río Atrato. También se comprometió con ayudas e insumos para la población de menores en etapa escolar, como carpas para que los niños puedan seguir recibiendo clases”, concluyó el Centro Democrático.