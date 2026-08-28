El discurso del Gobierno nacional sobre migración comenzó a traducirse en acciones concretas.

En Bucaramanga, un operativo conjunto entre Migración Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía terminó con varios ciudadanos extranjeros expulsados del territorio nacional.

Presidente Abelardo De La Espriella ordena operativos urgentes contra migración ilegal: “Deportarlos en el término de la distancia”

La medida se produjo pocos días después de que el presidente Abelardo De La Espriella endureciera públicamente su posición frente a la migración irregular y pidiera reforzar los controles sobre ciudadanos extranjeros que pudieran representar un riesgo para la seguridad.

“Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, había manifestado.

En esa misma declaración, había señalado que la orden a Migración Colombia era comenzar operativos coordinados con la Policía para identificar a extranjeros en situación irregular y, especialmente, a quienes estuvieran cometiendo delitos.

Ahora, un operativo realizado en Bucaramanga, Santander, terminó con cinco expulsiones.

De acuerdo con Migración Colombia, cuatro de los ciudadanos fueron objeto de esta medida por situaciones consideradas un riesgo para la seguridad nacional. Durante los procedimientos, fueron verificados antecedentes relacionados con diferentes comportamientos.

Entre ellos aparecen comparendos por porte de armas cortopunzantes, riñas, irrespeto a la autoridad y consumo de estupefacientes en lugares no autorizados.

Estos registros corresponden a situaciones verificadas por las autoridades y no significan que los cuatro ciudadanos hayan sido condenados penalmente por cada uno de esos comportamientos.

El quinto caso tuvo una particularidad

Uno de los expulsados había sido condenado por extorsión agravada.

Migración Colombia informó que a un quinto ciudadano extranjero se le impuso la expulsión como pena accesoria, después de que cumpliera una condena en Colombia por el delito de extorsión agravada.

La situación fue detectada cuando esta persona adelantaba un trámite ante la autoridad migratoria.

De esta manera, los cinco casos terminaron bajo la medida de expulsión, aunque no todos por las mismas circunstancias.

La población migrante venezolana en Bucaramanga permanece atenta a las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno nacional y a los controles que puedan realizar las autoridades. Foto: Semana

El operativo fue realizado de manera coordinada por Migración Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría del Interior, como parte de las labores de identificación, verificación y control adelantadas en la ciudad.

El director general de Migración Colombia, el coronel (r) José Luis Castañeda Tiria, destacó precisamente la coordinación entre las autoridades y aseguró que “estos procedimientos hacen parte de las labores rutinarias de control migratorio”.

La entidad también dejó claro que el operativo de Bucaramanga no sería un caso aislado.

Migración anuncia más controles

Migración Colombia anunció que continuará fortaleciendo los controles migratorios en diferentes puntos del país.

Las acciones estarán concentradas tanto en las fronteras como en los puntos de entrada y salida de Colombia, mediante procedimientos de verificación, identificación y coordinación con la Fuerza Pública y otras autoridades competentes.

El objetivo, según la entidad, es contribuir a la seguridad, el orden y el control del territorio nacional, siempre dentro de las competencias que le otorgan la Constitución y la ley.

El mensaje coincide con la línea que el presidente De La Espriella ha venido planteando públicamente sobre la migración.

La frase “primero los colombianos” se convirtió en uno de los ejes de su pronunciamiento y estuvo acompañada por la instrucción de aumentar los operativos para identificar a extranjeros que pudieran estar relacionados con actividades delictivas o situaciones que representen riesgos para la seguridad.

Por ahora, el Gobierno nacional insiste en que la estrategia no se limita a una ciudad. Las autoridades migratorias buscarán ampliar las labores de identificación y verificación en diferentes puntos del territorio nacional.

Así, mientras el Ejecutivo promete endurecer el control migratorio, Migración Colombia comienza a mostrar los primeros resultados de una estrategia que podría llevar a más operativos y nuevas medidas contra ciudadanos extranjeros que, de acuerdo con las verificaciones de las autoridades, incurran en situaciones que ameriten una actuación dentro del marco legal.