Presidente Abelardo De La Espriella soltó pulla en su visita a Cali: “Lo que había era vago y flojo”; este es el video

Este viernes 28 de agosto, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, realizó una nueva visita a las regiones afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto.

La primera fase de la agenda del jefe de Estado se desarrolló en Pereira y luego estuvo en Cali. Desde la capital del Valle del Cauca, el mandatario colombiano dio un discurso que no pasó desapercibido.

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De La Espriella aprovechó ese escenario para lanzar una pulla al gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“Esto se hace desde los territorios y quiero que sepan que a mí esto me recarga el alma. Esto me llena de esperanza y cuando veo la sonrisa de un niño en medio de la adversidad, es un argumento adicional para no cansarme, para no desfallecer, para seguir peleando con las botas puestas, la camiseta encima con una sola bandera que es Colombia, a la reconstrucción de nuestra patria, queridos compatriotas”, expresó en principio el jefe de Estado.

El presidente Abelardo De La Espriella reveló cuánto tiempo podría durar la reconstrucción de Cali tras el terremoto y lanzó pulla: “Lo que había era vago y flojo”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/V5zbfGVwjA — Revista Semana (@RevistaSemana) August 28, 2026

Agregó en su intervención: “Queridos caleños, sé que hay cansancio, que hay tristeza, que hay dolor, pero también hay esperanza. No vengo a decirles que lo vamos a resolver mañana. El alcalde habla de tres años; yo creo que juntos podemos hacerlo en dos años, aunque a ustedes les quedan conmigo 15, 16 meses, ¿verdad? Lo que pasa es que 15 meses con el Tigre equivalen como a 10 años con los vagos que estaban antes. Con ustedes, que son trabajadores, vamos a sacar las cosas adelante, ¿no? Porque eso es lo que había; era vago ahí y flojo era lo que había. Aquí no hay flojera ni hay cansancio”.

“Dios nos va a dar la fortaleza espiritual y física para seguir soportando la batalla más importante de nuestras vidas. Quiero que sepan que no hay batalla más importante, Juanma, gobernador, alcalde, Jaime Andrés, querido equipo, empresarios. Esta es la batalla más importante. Nosotros tendremos el honor de decirles a nuestros nietos que cuando Colombia, el Valle y Cali más nos necesitaron, nosotros estuvimos aquí y vamos a ser parte de esa historia y de ese legado de resiliencia, de patriotismo y de fuerza para reconstruir entre todos a nuestro amado país”, puntualizó De La Espriella.

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Se espera que la agitada agenda del presidente finalice en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde se realizará una ceremonia convocada por su Gobierno, que incluye una velatón para elevar una oración por las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto.