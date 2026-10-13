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Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 13 de octubre

El experto llamó la atención con nuevos mensajes que compartió para su público.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

13 de octubre de 2026 a las 6:38 a. m.
Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos.
Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

El astrólogo Víctor Florencio, reconocido popularmente como el Niño Prodigio, dio a conocer sus pronósticos para este martes, 13 de octubre, una jornada que, desde su perspectiva astrológica, estaría marcada por cambios, determinaciones personales y nuevas posibilidades.

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Entre los aspectos destacados de sus predicciones se encuentra la necesidad de dejar atrás situaciones que han perdido sentido y dar paso a experiencias diferentes. Este periodo podría llevar a algunas personas a reconsiderar elecciones anteriores, replantear sus prioridades y encontrar respuestas a cuestiones que llevaban tiempo pendientes.

El panorama también contempla la posibilidad de retomar proyectos que no habían podido avanzar o identificar alternativas para concretar objetivos personales. En ese escenario, la disposición para asumir retos y la capacidad de adaptarse a las circunstancias adquieren relevancia.

Horóscopo del 13 de octubre de 2026

Fuego: Aries, Leo y Sagitario

La jornada te invita a bajar el ritmo y atender asuntos que requieren profundidad. Resolver temas económicos, escuchar a la familia y cerrar heridas pendientes te ayudará a recuperar estabilidad antes de avanzar”.

Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Los vínculos y proyectos pueden atravesar tensiones, demoras o situaciones que exigen prudencia. Evita reaccionar desde el ego, protege tus confidencias y permite que el tiempo revele quién realmente está de tu lado”.

Aire: Géminis, Libra y Acuario

“El trabajo, las finanzas y las responsabilidades exigirán organización y concentración. Mantener claras tus prioridades y evitar interferencias externas será fundamental para proteger tus planes”.

Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

La sensibilidad estará muy despierta y te llevará hacia asuntos personales más profundos. Cuidar tus recursos, escuchar tus deseos y buscar nuevas respuestas puede ayudarte a transformar tu perspectiva”.

Las interpretaciones del Niño Prodigio invitan a prestar atención a las oportunidades que se presenten durante el día y a evaluar con detenimiento los pasos que se desean dar.

No obstante, estas orientaciones corresponden a una lectura astrológica y deben entenderse como contenido recreativo y espiritual, sin respaldo científico que demuestre que los astros determinan los acontecimientos o las decisiones de las personas.