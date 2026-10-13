Las frases más destacadas de Abelardo De La Espriella en su alocución presidencial: estos fueron los temas centrales

El presidente Abelardo De La Espriella presentó este lunes, 12 de octubre, los principales temas de su Gobierno con ocho puntos que, según lo expuesto en su alocución, buscan marcar el rumbo del país.

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Durante su alocución presidencial, el mandatario recordó que han transcurrido dos meses desde su posesión y juramento en Cali, donde prometió “recuperar el orden, la autoridad y la libertad”. Asimismo, afirmó que recibió un país “hecho trizas”, “desfinanciado, infiltrado hasta el tuétano por la corrupción y desprevenido ante una crisis que se veía venir”.

Los anuncios plantean cambios en algunos de los temas más sensibles de la agenda nacional, abordados durante la alocución presidencial, entre ellos la energía, la reconstrucción, la transformación del Estado y la seguridad.

Temas centrales de Abelardo De La Espriella en su alocución

Energía y fenómeno de El Niño

El primer anuncio estuvo relacionado con el sector energético. Durante su alocución, el mandatario colombiano afirmó que “la irresponsabilidad pudo llevar al país a un apagón” y cuestionó la gestión del Gobierno anterior frente al fenómeno de El Niño. Según señaló, pese a que el evento climático se había anunciado con meses de anticipación, no se dejaron reservas suficientes ni un plan de respaldo térmico, situación que habría expuesto al sistema energético nacional.

“El fenómeno de El Niño no es una sorpresa para nadie, se sabía que venía, se anunció con meses de anticipación. Aún así, el gobierno que nos precedió no dejó reservas suficientes, no dejó un plan de respaldo térmico y dejó el sistema expuesto a un racionamiento”, señaló el jefe de Estado.

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Además, el mandatario señaló que el Ideam advirtió sobre una disminución del agua en los embalses y una mayor presión sobre la generación de energía. En ese sentido, sostuvo que la situación no responde a un hecho fortuito, sino a la falta de previsión ante un escenario que, según afirmó, ya se conocía.

“Eso no es mala suerte, es falta de preparación porque ya sabíamos que esto iba a pasar (...) Nuestra obligación es reducir al máximo el riesgo de racionamiento y dejar una ruta de prevención con responsables y fechas”, indicó.

Por esta razón, De La Espriella ordenó conformar un equipo especial con funciones y responsables definidos, que tendrá plazo hasta el 31 de diciembre para ejecutar un plan de choque orientado a fortalecer la generación térmica y garantizar una gestión responsable del agua en los embalses de las regiones más vulnerables.

El presidente solicitó al Congreso trasladar 1,2 billones de pesos en el marco de la adición al presupuesto de 2026 con el propósito de atender la emergencia asociada al fenómeno de El Niño. Según explicó, uno de los principales objetivos de estos recursos es prevenir un posible apagón en el país.

“Sabemos lo que está en juego, no vamos a minimizar el riesgo. Vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para proteger el servicio y evitar un apagón al que nos dejó expuesto el irresponsable gobierno que me antecedio”, señaló.

Reconstrucción y Fondo Milagro

El presidente De la Espriella aseguró que la reconstrucción “es una realidad” y se está materializando a través de obras concretas, pasando “de las palabras a las obras”. Según explicó, desde el 7 de octubre, el Fondo Milagro cuenta con el primer billón de pesos para financiar proyectos de vivienda, colegios, acueductos y vías.

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“Encontramos un Estado lento y sin recursos. Los pocos que habían estaban dispersos. Además de eso, la corrupción que se había llevado todo (...) Cada peso debe tener un destino verificable”, dijo el mandatario.

Además, el mandatario afirmó que “ninguna tragedia puede convertirse en un negocio” y aseguró que en su Gobierno “se acabó la vagabundería”. Asimismo, señaló que el Fondo Milagro entregará los recursos directamente a las comunidades beneficiarias, sin intermediarios.

Abelardo De La Espriella le declaró la guerra a la criminalidad Foto: Presidencia

Transformación del Estado: Banco de Talentos, control interno y mérito

En otro de los puntos de su alocución, el mandatario cuestionó al Gobierno anterior por, según afirmó, dar prioridad a los activistas y las cuotas políticas en las instituciones estatales, por encima de las hojas de vida y los méritos profesionales.

“Hay otra reconstrucción que no se ve entre los escombros (...) El Gobierno anterior llenó las entidades del Estado de activistas y cuotas politiqueras, dejando de lado las hojas de vida y el mérito en favor de los favores políticos. Esa puerta se cierra conmigo”, afirmó el mandatario.

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Además, señaló que 145 colombianos ya asumieron sus cargos a través del Banco de Talentos, según dijo, por sus capacidades profesionales y méritos, sin intermediarios ni influencias políticas. También, advirtió que “el control interno no puede ser un puesto de confianza para mirar a otro lado”.

“Que el mérito abra las puertas del Estado (...) A los 145 funcionarios que ya asumieron sus cargos les digo que no los traje para calentar un escritorio ni a repetir los vicios del Gobierno anterior. Los traje a servir. El que llegue a cobrar sin trabajar, se va. El que llegue a recomendar al primo, se va. El mérito abre la puerta en mi Gobierno”, aseguró el mandatario.

Seguridad y resultados de la Fuerza Pública

El presidente De La Espriella destacó varias operaciones de las autoridades contra estructuras criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, liderada por alias Calarcá, y el Eln.

“Lo que el gobierno anterior toleró, este lo castiga (...) El narcoterrorismo ya no encuentra un Estado dispuesto a negociar el territorio. El que instale un cilin

dro, el que reclute a un menor o el que cobre una vacuna tiene al Estado encima sin tregua día a día y sin diálogo. Esos diálogos chimbos de conveniencia que por años el anterior gobierno les regaló a los criminales”, aseguró.

Alocución presidencial de Abelardo De La Espriella Foto: cortesía

Además, el mandatario presentó un balance de seguridad correspondiente a sus dos primeros meses de Gobierno y afirmó que la Fuerza Pública logró afectar a 33 cabecillas de organizaciones criminales. Entre ellos mencionó a alias La Morocha, señalado como jefe de la estructura Rodrigo Cadete; alias Lobo, de la estructura 36; alias Maxmax, explosivista de la estructura Jaime Martínez; alias Ruso o Alemán, del frente 28; alias Bonito, señalado como segundo cabecilla de Comandos de Frontera, y alias Águila, de la Segunda Marquetalia.

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De la Espriella también presentó cifras sobre la lucha contra el narcotráfico y reportó la incautación de 125.182 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Según afirmó, “le están dando al narcotráfico más duro que nunca”. Además, señaló que se decomisaron 60.101 kilogramos de marihuana, 14.607 de pasta y base de coca y 1.092 de heroína.

El mandatario informó que las operaciones contra los grupos armados ilegales dejan 1.117 afectaciones a sus integrantes, 876 capturas y 171 casos de desmovilización, sometimiento o desvinculación. Asimismo, señaló que 70 miembros de estas organizaciones murieron durante acciones de las Fuerzas Militares: 67 pertenecían a grupos que calificó como narcoterroristas y tres a estructuras delincuenciales. Por otra parte, reportó un total de 32.503 capturas por diferentes delitos.

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Garantías para la protesta y lucha contra el terrorismo

El mandatario defendió el derecho a la protesta pacífica, pero afirmó que su Gobierno no permitirá bloqueos que afecten el suministro de alimentos y medicamentos. Además, aseguró que la Fuerza Pública no actuará contra quienes se manifiesten sin recurrir a la violencia.

“La regla se resume en una frase: ni un derecho menos para quienes protestan pacíficamente ni espacio para quienes destruyen y hace terrorismo urbano. Durante años, se permitió que los bloqueos afectaran el suministro de alimentos y medicamentos, así como la vida cotidiana y el trabajo”, afirmó el mandatario.

Aunque De la Espriella no hizo referencia directa a estos hechos, sí abordó el decreto sobre protesta social y reiteró su postura frente a las manifestaciones: “A eso se le llamó erróneamente ‘derecho’, pero es irresponsabilidad y, en mi Gobierno, se acabará. La Fuerza Pública no interviene contra quienes marchan sin agredir”.

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Al referirse a la jornada de protesta prevista para el 14 de octubre, el mandatario señaló que quienes tengan opiniones diferentes pueden expresarlas, organizarse y ser escuchados. También indicó que se adoptarán medidas para proteger a los ciudadanos y que la Fuerza Pública deberá actuar bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, con el objetivo de preservar la vida, evitar hechos violentos y garantizar el desarrollo pacífico de las manifestaciones.

“La prioridad es cuidar la vida, prevenir la violencia y permitir que la jornada se desarrolle en paz. La protesta no autoriza a agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencias. Frente a hechos que constituyan delitos, las autoridades actuarán confirme a la ley”, aseguró De La Espriella.

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Asimismo, el mandatario también anunció que el estatuto antiterrorista será presentado ante el Congreso de la República para su debate. Según explicó, la iniciativa contempla la creación de un registro de organizaciones terroristas, el congelamiento de bienes y la suspensión de contratos con el Estado. Además, propone sanciones severas para el uso de drones en ataques contra la población y la Fuerza Pública, así como castigos por actos de asonada contra los uniformados.