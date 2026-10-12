Identifican a los fugados por los que Abelardo De La Espriella llamó a calificar servicios al comandante de la Policía de Santa Marta

La Policía reveló los rostros de los 41 presos que se fugaron del Centro de Traslado por Protección, lo que derivó en que el presidente Abelardo De La Espriella llamara a calificar servicios al comandante de la Policía de Santa Marta, coronel Yeison López.

Abelardo De La Espriella llama a calificar servicios al comandante de Policía de Santa Marta por fuga de presos: “No acepto”

Todos son hombres y estaban allí recluidos por delitos como hurto, microtráfico, entre otros.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que permita su recaptura para que paguen por las deudas que tienen con la justicia.

Para esto, habilitaron unas líneas telefónicas donde los ciudadanos podrán llamar para suministrar datos sobre la ubicación de estos sujetos.

Dentro del cuadro se encuentran alias Mongolo y alias Guajiro, quienes son dos de los más peligrosos de los que estaban allí, según dijo el presidente De La Espriella.

El primero, de acuerdo con el jefe de Estado, estaba preso por ser integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y había sido capturado con un arma de fuego la semana pasada.

En cuanto al segundo, también conocido con el alias del Guajiro, el máximo mandatario señaló que es acusado de asesinar a un policía el 31 de octubre del año pasado. Los hechos ocurrieron en Ciénaga y, al parecer, se trató de un intento de hurto.

Coronel Jimmy Belalcázar, designado como nuevo comandante de Policía de Santa Marta

De La Espriella dejó en claro que la recaptura de estos dos delincuentes tiene que ser prioritaria, por lo que las autoridades centraron sus esfuerzos en esto.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles de cómo se perpetró la fuga de las 41 personas, pero esto llevó a que el presidente llamara a calificar servicios al comandante de la Policía de Santa Marta, coronel Yeison López.

Al parecer, tendría responsabilidad en este hecho y, además, no informó de manera oportuna lo ocurrido. El jefe de Estado también lo señaló de no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo ocurrido en la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera.

En su reemplazo fue designado el coronel Jimmy Belalcázar, quien asumirá el cargo en esta semana, una vez se ultimen los detalles pertinentes.