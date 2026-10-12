El presidente Abelardo De La Espriella utilizó su cuenta de X para anunciar este lunes, 12 de octubre, cambios en la Policía de Santa Marta y confirmar que el coronel Yeison López, quien era el comandante, será llamado a calificar servicios.

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“No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, comenzó diciendo el mandatario.

De La Espriella indicó que el coronel López será llamado a calificar servicios debido a su presunta responsabilidad en la fuga de 41 personas que permanecían recluidas en el Centro de Traslado por Protección por delitos como hurto y microtráfico, entre otros.

Según apuntó el presidente, el oficial supuestamente no informó a tiempo lo que ocurrido y, además, no tomó las medidas necesarias frente al bloqueo que hubo este domingo, 11 de octubre, en la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera.

En la publicación, el jefe de Estado le envió un mensaje a los ciudadanos para que no se alarmen ante la situación que se registró.

“Pido tranquilidad a la comunidad: no se trata de delincuentes de alta peligrosidad. Estamos desplegando todas las capacidades para ubicarlos y recapturarlos”, manifestó.

Asimismo, confirmó que el coronel Urriago, quien estaba como segundo al mando, asumirá de manera temporal la comandancia de la Policía de Santa Marta.

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Esto se dará mientras que se ultiman los detalles esta semana para que el coronel Jimmy Belalcázar asuma como el nuevo comandante. “Santa Marta necesita liderazgo, carácter y criterio”, precisó en su mensaje el presidente.

En otro mensaje, De La Espriella indicó que ya se identificaron a todos los que se fugaron y hay dos que tienen que ser recapturados de manera prioritaria.

El primero es alias Mongolo, integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y quien fue capturado la semana pasada. “Portaba un arma de fuego”, dijo el mandatario.

El segundo es alias Guajiro o Johan, señalado de asesinar a un policía el 31 de octubre del año pasado, en Ciénaga. Al parecer, el objetivo era robarle dinero.

El coronel Yeison López duró tan solo un mes y algunos días siendo la máxima cabeza de la Policía de la capital del Magdalena. Su nombramiento se había confirmado el pasado 27 de agosto, antes se desempeñaba como subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Ahora, resta esperar a que las autoridades samarias entreguen más información sobre la fuga de estos 41 criminales y se investiguen las actuaciones del coronel López.