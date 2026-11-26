Previo a la instalación de una nueva sesión del tradicional consejo de ministros en la Casa de Nariño. El presidente Abelardo De La Espriella fue sorprendido este jueves 26 de noviembre por el gabinete en pleno.

Exclusivo: el video de los secuestradores de Cartagena emborrachándose dentro del almacén Éxito

Sus ministros de diferentes carteras reunidos en el palacio presidencial le dieron un aplauso al mandatario colombiano, felicitándolo por el operativo que lideró y que permitió la liberación de todos los rehenes en el asalto al almacén Éxito en Cartagena.

El video fue publicado en las historias de la cuenta de Instagram del presidente De La Espriella, quien publicó sin mensaje sobre ese momento que vivió en la Casa de Nariño.

“¡Los aplausos por el operativo realizado en Cartagena son para todos y cada uno de los integrantes del equipo que participó en él! Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos”, indicó el presidente De La Espriella.

Al inicio del Consejo de Ministros, el presidente Abelardo De La Espriella fue recibido con aplausos de todo su gabinete por el operativo que permitió la liberación de los rehenes del Éxito de Cartagena. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/tz4KfeRYRa — Revista Semana (@RevistaSemana) November 26, 2026

Frente al operativo, por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado entregó detalles: “Mi reconocimiento, respeto y gratitud a nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Militares que, con valentía, disciplina y extraordinario profesionalismo, hicieron posible la OPERACIÓN ÉXITO”.

“En una impecable operación conjunta, comandos del COPES, del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y del Gaula Militar lograron rescatar sanas y salvas a todas las personas que permanecían secuestradas. El resultado: todas las vidas de los rehenes a salvo, un secuestrador abatido y otros capturados”, afirmó.

Y continúo en su cuenta de X: “Esta operación, sin precedentes por su magnitud y las circunstancias en las que se desarrolló, demuestra la capacidad, la preparación y el nivel de coordinación de nuestra Fuerza Pública”.

Tras finalizar a las 3:00 a. m. la agenda luego del rescate de rehenes, Abelardo De La Espriella apareció con llamativo libro

“¡ASÍ SE DEFIENDE A COLOMBIA DE LOS CRIMINALES! Con hombres y mujeres valientes, preparados y dispuestos a arriesgar su propia vida para proteger la de los demás. ¡CUANDO EL ESTADO SE DECIDE, NUNCA PIERDE! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”, concluyó el mandatario.