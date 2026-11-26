SEMANA obtuvo un video de la Fuerza Pública en el que se observa a uno de los secuestradores de la toma de rehenes en el almacén Éxito de Contadora-La Castellana, en Cartagena, destapando una botella de licor y sirviéndole el trago a uno de sus cómplices en una copa.

En el video se aprecia a los dos secuestradores conversando. Sus prendas de vestir son llamativas pues usan atuendos similares al de los miembros de la Fuerza Pública de unidades especiales.

Tienen puestos cascos parecidos a los de la Policía con logos de la bandera colombiana adheridos a su estructura. Pasamontañas, supuestos chalecos antibalas, uniformes negros enterizos, con armas en la cintura y escopeta en las manos.

La cúpula de la Policía y de la unidad Antisecuestro y extorsión en la estrategia para el rescate de los secuestrados en Cartagena. Foto: Policía.

Los dos secuestrados tienen un dialogo mientras destapan la botella de licor. El que tiene el trago en las manos le sirve a su compañero una copa, quien lo recibe y se lo toma.

El otro secuestrador, el de la botella, también se toma una copa. Los dos sujetos dan unos cortos pasos hacia una nevera del almacén donde guardan la botella de licor.

Luego caminan en direcciones diferentes portando las armas de fuego con las que amenazaron a los clientes y trabajadores del almacén durante más de 16 horas.

Las imágenes fueron grabadas por la Fuerza Pública por medio de drones que estuvieron registrando los movimientos de los secuestradores.

Grupo de Fuerzas Especiales que rescató a los secuestrados del Éxito de Cartagena Foto: SEMANA

Es de anotar que unidades del Gaula y antiextorsión de la Policía desplegaron varias acciones para lograr el operativo que concluyó con la liberación de más de 80 personas.

Según el presidente Abelardo De La Espriella, los secuestradores iban a robar un carro de valores, pero el plan fracasó y terminaron en el secuestro masivo dentro de ese almacén Éxito en Cartagena.