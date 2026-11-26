Los controles de tránsito hacen parte de las labores de vigilancia que adelantan las autoridades en las vías colombianas. Durante estos procedimientos, los funcionarios pueden solicitar documentos, verificar las condiciones del vehículo y comprobar que los conductores cumplan las normas de circulación. Sin embargo, sus facultades no son ilimitadas y hay elementos sobre los cuales no pueden realizar inspecciones sin una justificación legal.

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Uno de ellos es el teléfono celular. Aunque un agente puede requerir información relacionada con el cumplimiento de las normas de tránsito, no tiene autorización para exigir que una persona desbloquee su dispositivo y revisar sus conversaciones, fotografías, contactos o aplicaciones por simple voluntad.

La protección está contemplada en el artículo 15 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, así como la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones privadas. La misma disposición establece que estas solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que determine la ley.

A esto se suma la Ley 1581 de 2012, que establece disposiciones para proteger los datos personales. Por su parte, el artículo 159 de la Ley 1801 de 2016 regula los registros a personas que puede efectuar el personal uniformado de la Policía Nacional en determinadas circunstancias, pero no convierte esos procedimientos en una autorización general para explorar la información privada almacenada en los teléfonos.

Trabajo en plataformas

Una de las situaciones que genera dudas ocurre cuando un conductor es detenido porque exista sospecha de que presta servicios de transporte mediante aplicaciones digitales sin la autorización correspondiente.

En estos casos, el agente puede adelantar las verificaciones que estén dentro de sus competencias y actuar cuando encuentre evidencia de una posible infracción. Sin embargo, esa facultad no significa que pueda obligar al conductor a entregarle su dispositivo, desbloquearlo o mostrar sus conversaciones y aplicaciones para buscar pruebas.

La autoridad debe respetar los procedimientos establecidos y los derechos fundamentales. La sospecha de que una persona presta un servicio de transporte no elimina automáticamente su derecho a la intimidad ni habilita una revisión indiscriminada de su información privada.

Si durante un operativo, un funcionario le exige entregar el dispositivo o desbloquearlo para revisar su contenido, el conductor puede preguntar respetuosamente cuál es el fundamento legal de esa solicitud y dejar constancia de lo ocurrido.

Si considera que hubo una extralimitación, puede presentar una queja ante el organismo de tránsito al que pertenece el funcionario o ante la autoridad competente, aportando la información y las pruebas disponibles. También puede acudir a la Procuraduría cuando considere que existe una posible falta disciplinaria.

Es importante distinguir estas situaciones de una investigación penal. Si existe una orden judicial o una actuación de las autoridades competentes dentro de un procedimiento penal, pueden aplicarse reglas especiales para la obtención y revisión de evidencia digital. Esto no significa que un agente de tránsito pueda realizar por cuenta propia una inspección general del celular durante un retén.