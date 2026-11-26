La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció su más reciente subasta de vehículos por medio de la plataforma virtual del Banco Popular, El Martillo.

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Cualquier persona interesada en el catálogo de carros, motos, camionetas y camiones puede presentar sus ofertas hasta el próximo viernes a las 2:30 p.m. del viernes 27 de noviembre.

Los vehículos ofertados por la Dian se encuentran ubicados en siete ciudades del país (Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta y Popayán), permitiendo a los usuarios participar de forma virtual, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la entidad.

Dentro de la subasta se encuentran modelos como un Chevrolet Camaro, una Renault Koleos, una motocicleta BMW de 1.800 centímetros cúbicos y un tractocamión Freightliner. En la oferta también hay minimotos y escúteres.

Los participantes pueden consultar las fotografías, características y ubicación de cada vehículo antes de presentar una oferta. Foto: Semana / Getty Images

La Dian indica que cada uno de estos vehículos se origina de procesos de aprehensión, decomiso o declaración de abandono a favor de la Nación, los cuales son vendidos en el estado actual en que se encuentran.

Antes de realizar una oferta, las personas interesadas pueden revisar las fotografías y la descripción de cada lote en el catálogo. Allí también pueden verificar si el vehículo se encuentra disponible para exhibición y dónde verlo.

¿Cómo se realiza la subasta virtual?

La Dian explica cómo es el paso a paso para realizar la subasta virtual y participar en la compra de estos vehículos.

El paso inicial es crear una cuenta en el sitio web de El Martillo, en el que el participante deberá diligenciar los datos personales que requiere el sistema.

Es necesario que la persona cuente con una cuenta bancaria que esté habilitada para llevar a cabo pagos por medio de una PSE.

Para participar en la subasta de vehículos de la Dian, los interesados deben registrarse previamente en la plataforma El Martillo. Foto: 123rf

Luego de hacer este requerimiento, la persona podrá revisar las ofertas y la descripción de cada lote, entre ellas sus características, ubicación y valor base. De esta manera, el comprador podrá averiguar cuál de las ofertas va más acorde a lo que busca.

Ya al momento de realizar la puja, es necesario efectuar un depósito virtual por medio de los canales autorizados por El Martillo, garantizando la autenticidad del comprador al realizar una oferta.

Al momento de hacer el depósito, el participante podrá escoger el lote de su interés y registrar su propuesta económica. A partir de ahí, el sistema mostrará cuál es el incremento mínimo que es permitido para mejorar la oferta existente.

Ya durante el transcurso de la jornada, las personas podrán revisar en la plataforma el estado de la subasta.