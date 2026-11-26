La licencia de conducción es el documento personal e intransferible que se encarga de autorizar a un ciudadano a recorrer las calles o vías a través de un medio de transporte, ya sea un carro o una moto.

¿Quiere sacar la licencia de conducción? Así puede saber si una entidad está autorizada

Este documento puede ser utilizado en varios países que se encuentran fuera del territorio nacional, sobre todo en el continente latinoamericano, ya que existen acuerdos de reconocimiento y convenios.

Si bien el motivo principal para algunos turistas es aprovechar el documento para hacer viajes, especialmente durante la época del fin de año, es importante revisar las condiciones para utilizarlo en zonas extranjeras.

En algunos casos, el reconocimiento de la licencia es automático, mientras que en otros el conductor debe cumplir con una serie de criterios para su uso.

Los conductores colombianos pueden utilizar su licencia en varios países de Latinoamérica gracias a acuerdos de reconocimiento internacional. Foto: Senado de la República de Colombia - API

Tener información previa puede ser vital para los usuarios que buscan utilizar su documento, ya que de lo contrario podrían estar viendo consecuencias y sanciones económicas.

¿Dónde se puede usar la licencia de conducción?

Los espacios para utilizar la licencia de conducción colombiana se lograron a través de acuerdos de cooperación internacional del Ministerio de Transporte y la Cancillería. Los países latinoamericanos en los que se puede usar el documento son:

México

Venezuela

Ecuador

Chile

Argentina

Perú

Bolivia

Es importante que el conductor revise cuáles son las condiciones adicionales para transitar por los países extranjeros con una licencia de conducción colombiana, ya que cada nación varía en su normativa.

También es relevante conocer las leyes de tránsito que se aplican en estos territorios, puesto que mantienen su propia regulación en cuanto a velocidad, documentación adicional y sanciones económicas.

Fuera de Latinoamérica, existen otros países que validan el documento, siendo estos:

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

Grecia

Turquía

España

Portugal

Corea del Sur

Si no existe una forma para utilizar la licencia, los conductores colombianos cuentan con la opción de realizar el trámite del Permiso Internacional de Conducción (PIC), el cual es un documento entregado según las normas establecidas en el Convenio Mundial sobre Circulación por Carreteras acordado en Ginebra el 19 de septiembre de 1949.

De acuerdo con el Automóvil Club de Colombia (ACC), para conseguir este permiso, el usuario debe seguir los siguientes requisitos: