Luego de encabezar el operativo quirúrgico que dio con la liberación de los rehenes que estaban en un almacén del Éxito en Cartagena, el presidente Abelardo De La Espriella finalizó su agenda de trabajo en horas de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre.

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Por medio de un video que publicó en historias, en su cuenta personal de Instagram, en donde tiene cerca de cuatro millones de seguidores, el mandatario colombiano llegó a las 3:12 a.m. a Barranquilla a la sede alterna de Gobierno.

Sin embargo, en ese video llamó la atención un libro que llevaba el presidente De La Espriella. SEMANA averiguó y se trata del libro Pan de la palabra, que en su portada tiene a la sagrada familia.

Abelardo De La Espriella apareció con misterioso libro Foto: Pantallazo video publicado por Abelardo De La Espriella

Edición octubre, noviembre y diciembre, la cual en su interior tiene lecturas bíblicas y reflexiones para la oración cotidiana. Libro en el que se evidencian las convicciones religiosas y espirituales del jefe de Estado.

Inclusive, una vez que aterrizó en Barranquilla, el mandatario colombiano soltó una frase: “La gloria es para Dios y para nuestra Fuerza Pública”.

Cabe reseñar que, una vez finalizó la toma de rehenes en el almacén del Éxito de Cartagena, De La Espriella entregó un balance de la operación.

“Me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados aquí, en el éxito, en la Castellana”, dijo.

Y avanzó en la declaración: “Esta operación fue absolutamente impecable. Tan pronto arribé a Cartagena, revisé con la cúpula militar y policial lo que estaba ocurriendo. Autoricé ese operativo que, como digo, ha resultado absolutamente exitoso. Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes”.

“Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia. Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este gobierno y de nuestra fuerza pública. Felicito a todos los miembros de la policía, de las fuerzas militares por esta operación”, recalcó.

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Finalmente, expresó sobre la extensa jornada: “Gracias también al alcalde de Cartagena, que ha estado aquí pendiente desde el primer momento, y tengan la certeza de que este es un gobierno que defiende a su ciudadanía. Lo hace de frente con la ley por delante y amparados en la necesidad de defender a nuestra gente y de caerle a todos los bandidos con mano de hierro”.