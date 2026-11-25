SEMANA: ¿Cómo está la representante Verónica Estrada?

Santiago Trespalacios (S.T): El diálogo mío con Verónica ha consistido en explicarle los escenarios, los trámites que se deben seguir, las posibles acciones judiciales que va a enfrentar, el trámite ante la Procuraduría, ante la Comisión de Ética, el del interior del Pacto Histórico, los regímenes especiales y la verdad no tengo una percepción de su estado más allá de estar como lo estaría cualquiera ante una situación de estas, bastante abrumada.

SEMANA: ¿Cuáles son los escenarios que tiene hoy Verónica Estrada?

S.T.: Lo primero, el inicio de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría en la que se indagará si la señora Verónica ha cometido alguna falta disciplinaria y para la cual el organismo disciplinario decidió suspenderla. Ese acto de suspensión, al limitar un derecho fundamental, es susceptible de un recurso que se llama la consulta y se eleva ante el procurador general, Gregorio Eljach. Estamos preparando ese documento. En eso estamos enfocando toda nuestra fuerza.

Después podría seguir una actuación interna en la comisión de ética de su partido que, entiendo, recién constituyeron y se va a inaugurar con esto y hay que analizar esa normativa, bajo qué fundamento lo hicieron, cuál es el código que aplicarán. Es una materia no solo desconocida para mí sino para las personas del partido porque es la primera vez que se aplicará. De otro lado, es posible que se inicie un proceso disciplinario en la Comisión de Ética de la Cámara. Creo que no sería competente.

SEMANA: ¿Por qué?

S.T.: Porque este comportamiento (de Verónica Estrada) fue anterior a que ella fuera representante a la Cámara. Entonces, no habría una competencia en razón al fuero y en el momento en que este surge. Y también en los escenarios penales, un poco más complejos.

Nicolás Barguil cumplió la orden de la Procuraduría de suspender a Verónica Estrada. Foto: SEMANA.

SEMANA: ¿Qué le pedirán en el documento al procurador Gregorio Eljach?

S.T.: Lo que hacemos es solicitar que se analice la motivación que se plantea en el auto de suspensión. Planteamos nuestros argumentos. Preparamos un documento bastante serio en el cual pedimos que esta medida se reverse. Por respeto al señor procurador Gregorio Eljach y a las instancias administrativas, no revelaremos los argumentos que allí usaremos. Estamos intentando hacerlo con todo respeto.

SEMANA: De todos los escenarios que le esperan a Verónica Estrada, ¿cuál es el más complejo?

S.T.: Creo que todos son bastante complejos. Hay unos de mayor inmediatez como el de la Procuraduría. Es como si fuera una sanción inmediata, es decir, nadie nos ha requerido, no tenemos un pliego de cargos en nuestra contra, una acusación formal y ya estamos suspendidos, lo cual es un anticipo, en mi opinión muy respetuosa, de una sanción. Para responder su pregunta, todos los escenarios son bastante complejos.

La congresista Verónica Estrada recibe una lluvia de críticas tras el escándalo por el título falso. Foto: Colprensa/Pacto Histórico/Semana

SEMANA: ¿Verónica Estrada renunciará a su curul de representante a la Cámara por el Pacto Histórico?

S.T.: No. Nosotros no hemos hablado sobre eso. Lo que le he explicado, en mi opinión, son los escenarios jurídicos que habría ante la renuncia o en la permanencia en el Congreso. En eso puedo serle útil. Con respeto al consejo o la decisión, no he tenido nada que ver con eso.

SEMANA: Pero, jurídicamente, ¿cuál es el mejor camino para Verónica: que renuncie o mantenga su curul?

S.T.: La verdad, jurídicamente, ambos escenarios plantean interrogantes. El primer interrogante básico es si la Corte Suprema deja de ser competente con la renuncia. Creería que sí, de acuerdo al precedente consolidado, pero también es posible que la Corte interprete que no. Ese es el primer riesgo. Un segundo riesgo es que hoy sabemos cuál es la autoridad que habrá de investigarla y el procedimiento que se debe llevar a cabo. En cambio si ella renuncia y la Corte considera que no es competente y pasa a la Fiscalía, no sabemos qué fiscal sería asignado, de qué jerarquía, cuál sería su actitud. No es tan sencillo. Si esto fuera un poco más aritmético, el ejercicio del derecho sería más sencillo.

SEMANA: ¿Si fuera Verónica Estrada habría renunciado a la curul?

S.T.: No soy capaz de ponerme en los zapatos de Verónica. No soy capaz de responder esa pregunta.

Verónica Estrada y Gustavo Petro Foto: SEMANA

SEMANA: Pero no es mejor renunciar a la curul y quitarse la presión de los medios y defenderse sin la curul.

S.T.: Es muy complejo. La respuesta de cajón con la que puedo quedar fácil con usted es decirle que sí, que lo veo más fácil por la disminución aparente de la presión, pero también hemos visto en muchas circunstancias que la renuncia, a veces, hace que se aumente la presión. Especular es infinito.

SEMANA: Conclusión, ¿Verónica Estrada no le ha hablado de renunciar?

S.T.: No, no, no tengo información al respecto. El escándalo surgió finalizando la semana, estaba en unas actividades académicas por fuera de la ciudad, tuvimos un breve encuentro durante el fin de semana, acordamos que la defendería y estamos pendientes de reunirnos para explicar todo esto. El volumen de la información es bastante. En la última reunión que tuvimos fue para explicarle el alcance de la decisión de la Procuraduría, el recurso de consulta, la viabilidad que tiene. Estamos concentrados en la fabricación del documento que le presentaremos al procurador Gregorio Eljach.

SEMANA: ¿Cómo ha visto a Verónica Estrada?

S.T.: Está abrumada. ¿Qué entiendo yo como abrumado? Es la circunstancia en la que estaría cualquier persona estando como ella, recibiendo los comentarios de las redes sociales, las noticias. Todo eso genera una bruma que hace que a uno el entendimiento se le nuble. Cada vez que nos comunicamos con Verónica es mostrándole qué ha salido de nuevo en los medios, los organismos de control. Los medios nos adelantan todo. Me enteré del trámite de la Cámara de suspenderla por las redes sociales.

SEMANA: ¿La ha visto llorar? ¿Le ha sentido nostalgia o arrepentimiento de lo ocurrido?

S.T.: Soy muy parco en este tipo de comunicaciones, no me centro en valorar sus emociones. Lo que le diga sobre eso es mentira. No lo conocía antes de los hechos, fue a partir de este evento. Y en estas reuniones el que habla en un 99 por ciento soy yo.

SEMANA: ¿Le ha reconocido que falsificó los títulos universitarios?

S.T.: No le he preguntado. La conversación ha sido prácticamente una clase de procesal - penal y procesal- administrativo y de régimen disciplinario y penal.

SEMANA: ¿Por qué Verónica Estrada anda desaparecida y no le contesta, ni siquiera a sus compañeros del Pacto Histórico?

S.T.: No sé por qué no les contesta, no sé si no les contesta, no sé si la están llamando, pero yo, en su circunstancia, no les contestaría con la poca solidaridad que han demostrado.

SEMANA: Tampoco ha ido al Capitolio. Nadie la ve hace días.

S.T.: Yo sí la he visto y a mi si me contesta. Lo que sí puedo asumir como mío es que le indiqué que no diera manifestaciones a ningún medio de comunicación ni ninguna manifestación pública.

SEMANA: Confíeseme, ¿este caso es fácil o es bien complejo? ¿Tiene defensa?

S.T.: Toda acusación penal es sumamente delicada y máxime cuando toda la opinión está como tan consolidada, los organismos de control actuando de manera tan veloz y la persona recibiendo toda esta carga. Es un caso difícil, pero la verdad no recuerdo la última vez que me contrataron para un caso fácil. Y no quiero que me contraten para casos fáciles.

SEMANA: Es decir, ¿tiene defensa?

S.T.: Sí. No todo es un camino de una sola salida y hay que entender todas las circunstancias. Hay que entender cuál es la hipótesis jurídica de quién nos acusa: estamos en la defensa de la Procuraduría. A mi modo de ver aquí no puede haber falta disciplinaria porque es un comportamiento que, de haberse presentado, fue anteriormente a la entrada del cargo. Ante la Procuraduría, creo, tenemos la razón. Ante la Comisión de Ética, de la misma manera. Y en el caso penal dependerá de los delitos penales que consideren que esos hechos pueden encajar. Falta bastante. En materia penal uno se defiende de hechos sino de cargos.