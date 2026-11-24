Se conocieron detalles de la resolución 039 expedida por la Presidencia de la República, el pasado 8 de marzo de 2023, en la cual se pedía la suspensión de las órdenes de captura de varios integrantes de las disidencias de las Farc.

Más de 12 horas después del atentado terrorista en Meta, trina Gustavo Petro: habla del Frente Nacional y fibra óptica subacuática

El documento cobra mayor relevancia, ya que entre los beneficiados con esa medida estaba Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, el mismo que el presidente Abelardo De La Espriella señaló directamente como uno de los responsables del carrobomba que explotó en el centro de Villavicencio.

La resolución en cuestión tiene la firma del entonces presidente Gustavo Petro. En uno de los apartes del documento se dice: “Que es potestad constitucional del presidente de la República decidir cómo, cuándo y con quiénes puede llevar a cabo diálogos y negociaciones para lograr el desarme y la desmovilización del Estado Mayor Central FARC EP, como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación, y en tal medida el logro de la convivencia pacífica”.

Resolución Gustavo Petro paz total Foto: Resolución Gustavo Petro paz total

“Que el Gobierno nacional recibió una comunicación presentada por delegados autorizados del Estado Mayor Central de las FARC-EP, por medio de la cual la organización identifica a unas personas que actualmente son pertenecientes al Estado Mayor Central de las FARC-EP para que sean reconocidas como sus miembros representantes durante un periodo de tiempo determinado para avanzar en los propósitos de las negociaciones de paz”, dice la resolución conocida por SEMANA.

Y agrega: “En ese orden de ideas, el Gobierno nacional, bajo los postulados constitucionales y legales de la buena fe y de la confianza legítima de que trata el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, les reconocerá como miembros representantes”.

Resolución Gustavo Petro paz total Foto: Resolución Gustavo Petro paz total

Finalmente, en otro de los artículos de la resolución 039 se expresa: “Comunicar por intermedio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la presente Resolución a la autoridad correspondiente para lo de su competencia en el marco de la Ley 2272 de 2022 y el Decreto 1081 de 2015. La autoridad correspondiente suspenderá las órdenes de captura durante el término en que las personas relacionadas en el artículo 1 mantengan el reconocimiento de miembro representante”.

Abelardo De La Espriella interrumpió su recorrido en la zona del atentado para consolar a la gobernadora del Meta

En un recorrido que realizó el presidente Abelardo De La Espriella en los puntos más afectados de Villavicencio por el atentado, habló de ese cabecilla de las disidencias de las Farc: “El señor, el bandido Antonio Medina, de las disidencias, es el culpable y vamos a ir tras él y lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror que está sembrando. ¿Saben por qué están haciendo esto? Porque los estamos enfrentando. Cuando ustedes atacan un nido de cucarachas, todas salen y se riegan”.