La Presidencia reveló varias imágenes del atentado terrorista que se registró en horas de la noche del lunes en Villavicencio, con un carrobomba que dejó más de 20 heridos.

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Una de las imágenes que llamó la atención fue la del mandatario Abelardo De La Espriella en el recorrido que realizó de los puntos más afectados por el atentado: caminó a pocos centímetros del carrobomba que fue detonado.

En otra de las imágenes, el jefe de Estado consuela a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien se vio visiblemente afectada por la magnitud de los daños que dejó la explosión en el centro de Villavicencio.

Abelardo De La Espriella y la gobernadora del Meta Foto: Presidencia

Frente a esos hechos, el presidente De La Espriella dio una declaración en compañía de las autoridades municipal y departamental, en donde responsabilizó a las disidencias de las Farc de Iván Mordisco de ese carrobomba en Villavicencio.

“Esta acción terrorista es atribuida a alias Iván Mordisco, específicamente al Frente 39 Arcesio Niño, al mando de alias Paul”, indicó el mandatario colombiano.

Sumado a ello, se refirió al carro bomba que explotó y su rastro antes del atentado: “El vehículo había sido hurtado el 12 de marzo en Puerto Gaitán por integrantes de esa misma estructura”, recalcó el jefe de Estado.

Frente al ataque de esas estructuras criminales, el mandatario aseguró que forma parte de “una escalada que incluye el carrobomba contra el peaje de Pipiral”, en el departamento, entre otras acciones que se habían conocido recientemente. “Todo eso está conectado”, dijo el mandatario De La Espriella.

Finalmente, la gobernadora del Meta publicó en su cuenta de X: “En el consejo extraordinario de seguridad que adelantamos hace algunos minutos con el presidente @ABDELAESPRIELLA y los altos mandos de la Fuerza Pública, abordamos las acciones que se implementarán para fortalecer el control territorial, prevenir nuevos atentados, perseguir a las estructuras criminales y llevar ante la justicia a los responsables. Con el Presidente hemos sido categóricos: no habrá negociaciones con el narcoterrorismo, no se detendrán las operaciones militares y policiales y no habrá impunidad”.

Un atentado con carro bomba frente a la Gobernación del Meta dejó 23 personas heridas y ocasionó graves daños materiales en el centro de la ciudad. Foto: Colprensa

“El presidente y las autoridades han señalado a alias Antonio Medina como presunto responsable del ataque y reiteraron que este atentado no detendrá las operaciones para enfrentar a su organización con toda la capacidad del Estado”, dijo.

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También expresó: “También recibimos una noticia que nos llena de esperanza y es fundamental para nuestra gente: el Gobierno nacional dispondrá de los recursos para iniciar cuanto antes la reconstrucción de las viviendas, establecimientos comerciales e instalaciones afectadas”.

“Agradezco al presidente su determinación, el respaldo al Meta y su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de @FuerzasMilCol y @PoliciaColombia. Como gobernadora respaldo plenamente estas acciones y seguiré trabajando de manera articulada con el Gobierno Nacional, exigiendo resultados y defendiendo la seguridad, la institucionalidad y el futuro de nuestro departamento”, recalcó.