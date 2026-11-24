La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, sostuvo un nuevo encontrón con algunos congresistas de varios partidos políticos por un debate de control político en la Cámara de Representantes que no ha podido adelantarse, entre otras razones, porque la funcionaria estuvo en un viaje internacional recientemente.

La historia empezó cuando la representante por el Centro Democrático, Luz Marina Gordillo, reclamó a Juan Felipe Corzo, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, por no agendar el debate contra la directora de la entidad: “Es vergonzoso que yo tenga que rogarle que me agende este debate”, dijo.

Y recordó que desde julio de 2026 ella y algunos de sus compañeros intentan escuchar a Restrepo.

La directora del Icbf, Carolina Restrepo, y la congresista María Fernanda Carrascal. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

“Una cosa es que usted la quiera proteger (a la directora del ICBF), que tenga sus arreglos por debajo de la mesa, pero no perjudique a la Comisión. Qué vergüenza”, manifestó Gordillo a Corzo.

La directora Carolina Restrepo no se quedó callada y respondió a través de sus redes sociales:

“Representante Gordillo, no sea mentirosa. Usted pidió ese debate el 29 de julio, cuando yo ni siquiera había llegado al ICBF. En la Comisión Séptima le responderé exactamente lo que preguntó sobre los hechos anteriores a mi llegada. Y si cree que va a darse un bañito de popularidad a costillas mías, olvídese”.

De otro lado, la directora del Icbf le salió al paso a algunas críticas de los representantes del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón y María Fernanda Carrascal.

“La directora recibió financiación irregular, en su fallida campaña al Congreso, y estaría inhabilitada para ser funcionaria pública”, denunció Mondragón desde un video divulgado en X.

Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Foto: Foto de @ICBFColombia en X

Carolina Restrepo también le respondió: “¿Creen que yo voy a ser su caballito de batalla? Ni lo sueñen. Se pegan de la citación del 29 de julio para decir que me citaron tres veces. Pues cuenten la historia completa. ¿Quién canceló dos de las tres citaciones? La propia Comisión. ¿Con qué cara vienen ahora a cobrármelas a mí? Y en cuanto a la tercera, lo que los tiene muertos de la ira es que yo estaba en Filipinas, invitada por Naciones Unidas, con mis recursos y me fue de maravilla. A mi juicio, la representante Luz Adriana Gordillo busca darse un bañito de popularidad con esa citación. Lo que sí me extraña es que el Centro Democrático se preste para semejante espectáculo".

Carolina Restrepo, directora del ICBF. Foto: Foto 1: ICBF / Foto 2: @carorestrepocan

Y remató: “Voy a contestar cada una de las preguntas que formuló la representante Gordillo y, al hacerlo, voy a contar con hechos y en detalle cómo recibí el ICBP, sí señores, el Instituto Colombiano de Bienestar Petrista. Ahora les corresponde escuchar las respuestas, así les incomoden. Y si creen que a punta de presiones me van a sacar de ese cuestionario, se equivocan. Conmigo no van a hacer lo que les da la gana”.

Se desconoce la nueva fecha de reprogramación del debate de control político.