La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carolina Restrepo, no está en el país porque se encuentra en Filipinas, en un evento internacional. Su desplazamiento ha incomodado a sus opositores quienes han salido a cuestionarla en redes sociales.

La representante por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, se lo hizo saber a través de su cuenta oficial de X.

“Directora, en mi calidad de representante a la Cámara por Bogotá y miembro de la Comisión Séptima encargada de hacerle control político al ICBF, le solicito públicamente que nos cuente qué se encuentra haciendo en Filipinas, desde cuándo y hasta cuándo es su estadía en ese país o en otro, si es el caso”.

Carolina Restrepo, directora del ICBF. Foto: Cristian Bayona

Y siguió: “Directora, la estamos esperando en la Comisión, mañana es el debate de control político al que la citamos a usted desde julio. Niños, niñas, adolescentes y familias, están desatendidas en todo el país y nos cuentan que usted lleva varias semanas fuera del territorio nacional. Por supuesto que estas y otras preguntas quedarán oficialmente radicadas en un derecho de petición a su correo, pero teniendo en cuenta la premura y su activa participación en esta red social, hago uso de mi derecho aquí”.

Como es su costumbre, la directora Carolina Restrepo no se quedó callada y respondió.

“Representante Carrascal, quienes le cuentan que llevo ‘varias semanas’ fuera del país le cuentan mal. Salí de Colombia el jueves 12 de noviembre y tardé dos días en llegar a Filipinas. La conferencia comenzó el 16 de noviembre y termina el 19. El 20 emprendo el regreso a Colombia”, dijo.

La congresista María Fernanda Carrascal. Foto: Colprensa

Y siguió reportando: “Estoy en Manila, en representación de Colombia y por invitación de las Naciones Unidas, para participar en la Segunda Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, organizada por las Naciones Unidas, Unicef y la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Colombia fue anfitriona de la primera conferencia en Bogotá en noviembre de 2024. Aquí revisamos qué hemos hecho los países para cumplir los compromisos que asumimos entonces y qué recursos y alianzas necesitamos para prevenir la violencia contra los niños, protegerlos también en los entornos digitales, apoyar a quienes los cuidan y fortalecer los sistemas de justicia y protección”.

María Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Foto: X: @ICBFColombia

Remató: “Para su tranquilidad, Unicef cubrió parte de los gastos de este viaje y yo asumí el resto con mis propios recursos. Y si quiere acompañarnos, representante, aquí le comparto el enlace para que pueda seguir la transmisión en vivo. Pero tranquila, si no alcanza a conectarse, más adelante también le compartiré mi intervención. En vivo será a las 11:15 pm hora de Colombia 12:15 pm del 18 de noviembre hora de Manila. ¡Espero la disfrute!“.