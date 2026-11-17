El Centro Democrático ha llevado a cabo varias conversaciones con el Gobierno Nacional, dado que este ha buscado concertar con la bancada el proyecto para que pueda llegar a buen término y ser aprobado. La colectividad dirigida por el expresidente Álvaro Uribe ha puesto en claro su preocupación sobre varias de las medidas que golpearían a la clase media en Colombia.

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En la tarde de este 17 de noviembre, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, se refirió a los avances que se han presentado de cara al debate de la Ley de Rescate Económico.

El Centro Democrático anunció que presentará propuestas alternativas al Gobierno para evitar que la Ley de Rescate Económico afecte la canasta familiar y el bolsillo de los colombianos. Foto: SEMANA

El legislador aseguró que buscaría dejar una constancia sobre la posición del Centro Democrático, asegurando que coinciden con la necesidad de solucionar la grave situación fiscal del país, pero sin afectar la canasta familiar de los colombianos. “Nosotros en las reuniones hemos expresado esa preocupación. La bancada, con el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez, hemos conformado una subcomisión de congresistas para revisar el proyecto y llevamos propuestas concretas al Gobierno Nacional”, indicó.

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Además de ello, aseguraron que coincidieron en que no se debe afectar la canasta familiar, sino que también la situación del campo colombiano, el tema asociado al café y a la medicina prepagada, por lo que propondrán fórmulas alternativas para superar esta discusión.

La bancada del Centro Democrático, bajo el liderazgo de Álvaro Uribe, manifestó sus preocupaciones frente a las medidas tributarias que podrían impactar a la clase media. Foto: PRESIDENCIA/FOTO: Guillermo Torres-Semana

“Nos causa tranquilidad las expresiones del presidente de la República el 15 de noviembre, donde anuncia que no se afectará la canasta familiar; esperamos que así sea y que el IVA no le afecte. Pero queremos hablar, con toda franqueza con el Gobierno y decirles que queremos una ley que ordene las finanzas de la Nación, exija austeridad y que proteja el bolsillo de todas las familias colombianas”, precisó.

Adicional a ello, aseguró que insistieron en la reducción del Estado, la austeridad, pero también expusieron unas preocupaciones puntuales, como el tema de la cerveza, cómo afecta a las tiendas, el tema del café. Creemos que lo antes posible, entre hoy y mañana ya tenemos la propuesta", indicó.