Un nuevo secuestro sacude al sur del Cesar. El ganadero y comerciante Juan Salazar fue privado de la libertad en el municipio de Tamalameque, en un caso que genera especial preocupación porque su familia ya había sufrido las consecuencias de este delito.

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Su hija, Jenny Salazar, quien se desempeñó como personera municipal, permaneció más de diez meses secuestrada antes de ser rescatada por la Fuerza Pública.

La senadora Claudia Margarita Zuleta rechazó el hecho y pidió a las autoridades desplegar las acciones necesarias para lograr el regreso del comerciante a su hogar. Según explicó, la familia Salazar vuelve a enfrentar el drama del secuestro, esta vez con el padre como víctima.

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Senadora Claudia Margarita Zuleta advirtió sobre el costo fiscal del traslado de recursos para la salud. Foto: Suministrada a Semana

“Esta familia ya ha padecido el rigor y el dolor del secuestro en carne propia por muchos meses”, manifestó la congresista, al recordar que Jenny Salazar estuvo más de diez meses en cautiverio.

De acuerdo con información conocida sobre el caso, Juan Salazar es un reconocido comerciante y ganadero de la región, con cercanía a distintos sectores políticos.

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Senadora Claudia Margarita Zuleta Murgas Foto: Suministrada a Semana

Incluso, tenía previsto participar en una reunión con integrantes del Centro Democrático para conversar sobre el acompañamiento a los procesos de convenciones municipales, encuentro al que no pudo asistir tras su secuestro.

Zuleta pidió a los responsables respetar la vida e integridad del comerciante y reclamó una respuesta oportuna de las autoridades. “Estamos pidiéndole a las autoridades (...) dar pronta solución a este secuestro, es decir, devolverle al señor Juan Salazar a su familia”, señaló.

La vía Panamericana, a la altura de la vereda Chondural, en El Patía, sur del Cauca, sector donde se registró el más reciente secuestro de un civil en la región. Foto: Foto tomada de Alexander Krivitskiy-www.pexels.com

La congresista también aprovechó para advertir sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en el sur del Cesar, donde, según denunció, se han registrado ataques con drones, atentados contra estaciones de Policía y afectaciones a infraestructura pública y privada.

“El sur del Cesar parece ya el otro Cauca de Colombia”, afirmó, al cuestionar que los sistemas antidrones anunciados para fortalecer la protección de la Fuerza Pública todavía no lleguen a la región.