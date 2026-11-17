En medio del Milagro Week, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, anunció una histórica inversión superior a los 1.500 millones de dólares por parte del operador aeroportuario ASUR para transformar cinco terminales aéreas en Colombia.

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El anuncio se concretó en la Deal Room de Infraestructura tras un trabajo articulado entre el Ejecutivo, la ministra Elsa Noguera y las directivas de la compañía operadora.

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“Seguimos anunciando grandes inversiones para Colombia. Desde la Milagro Week ASUR proyecta invertir hasta US$1.500 millones para modernizar y ampliar cinco aeropuertos del país: Rionegro, Quibdó, Carepa, Corozal y Montería. Una apuesta que permitirá fortalecer nuestra infraestructura aeroportuaria, mejorar la conectividad y responder al crecimiento de las regiones”, destacó el vicepresidente, subrayando que el proyecto responde a la estrategia gubernamental de Misión Crecer para dinamizar el empleo y la competitividad territorial.

Rionegro y Montería lideran la ambiciosa expansión aeroportuaria

Durante la presentación técnica del acuerdo, los representantes del grupo inversionista detallaron el alcance de las megaobras que posicionarán a la terminal aérea de Antioquia como un referente continental.

“Vamos a tener el mejor aeropuerto de Latinoamérica en Rionegro, con 104 mil metros cuadrados de edificio y 28 nuevas posiciones de contacto”, anunciaron los voceros del proyecto, precisando que esta ampliación responderá a la creciente demanda de pasajeros nacionales e internacionales en el oriente antioqueño.

José Manuel Restrepo. Vice Presidente de la República. Bogotá Noviembre 12 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

De manera paralela, el plan maestro contempla una intervención integral en la capital del departamento de Córdoba para elevar los estándares operativos de su terminal.

“En Montería haremos una ampliación de la terminal, un mejoramiento de los canales y una preparación completa de la pista y la plataforma. En resumen, queremos demostrarles que ASUR es de excelencia y que no nos conformamos, sino solo con ser los mejores aeropuertos de Latinoamérica”, señalaron durante la jornada, confirmando además que el monto inicial de US$1.500 millones podría ampliarse según las necesidades técnicas de ejecución.

Conectividad para las regiones y confianza inversionista

Más allá de los grandes centros de conexión, el Ejecutivo resaltó el impacto social y económico que tendrá la modernización simultánea de los aeropuertos de Quibdó (Chocó), Carepa (Urabá antioqueño) y Corozal (Sucre).

¡Seguimos anunciando grandes inversiones para Colombia desde la Milagro Week! ASUR proyecta invertir hasta US$1.500 millones para modernizar y ampliar cinco aeropuertos del país: Rionegro, Quibdó, Carepa, Corozal y Montería. Una apuesta que permitirá fortalecer nuestra infraestructura aeroportuaria, mejorar la conectividad y responder al crecimiento de las regiones. Esta inversión refleja la confianza que estamos recuperando ante los grandes inversionistas internacionales. Desde Misión Crecer trabajamos para convertir esa confianza en obras, empleo, competitividad y nuevas oportunidades para los colombianos. ¡La Patria Milagro también se construye conectando a nuestras regiones! — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 17, 2026

Según explicó el vicepresidente Restrepo, llevar infraestructura de primer nivel a estos territorios estratégicos resulta determinante para integrar las regiones apartadas con los principales corredores comerciales y turísticos del país.

“Esta inversión refleja la confianza que estamos recuperando ante los grandes inversionistas internacionales. Desde Misión Crecer trabajamos para convertir esa confianza en obras, empleo, competitividad y nuevas oportunidades para los colombianos. ¡La Patria Milagro también se construye conectando a nuestras regiones!”, concluyó el alto funcionario, celebrando el respaldo del sector privado al desarrollo de la infraestructura nacional.