El vicepresidente José Manuel Restrepo destacó el respaldo de los principales organismos multilaterales de crédito a Colombia, luego de que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF anunciaran su disposición de movilizar más de $15.000 millones de dólares para financiar proyectos de inversión del sector privado en el país.

Milagro Week arranca con anuncios por 25.900 millones de dólares: así fue el balance de la primera jornada

Según Restrepo, uno de los hechos más relevantes del encuentro fue haber reunido a las tres instituciones financieras internacionales, que enviaron una señal de confianza hacia la economía colombiana y sus oportunidades de desarrollo.

“Efecto. Así definimos el primer día de esta semana histórica junto al embajador Mauricio Gaona y al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín”, señaló.

¡Efecto #MilagroWeek! Así definimos el primer día de esta semana histórica junto al embajador Mauricio Gaona y al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. Estamos listos para un segundo día de encuentros y oportunidades, trabajando para atraer más inversión extranjera y generar confianza en Colombia. El mundo tiene sus ojos puestos en nuestro país y seguimos demostrando que Colombia está abierta a la inversión global. — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 17, 2026

El funcionario resaltó que los recursos estarán dirigidos a iniciativas de inversión en diferentes sectores de la economía, con un componente transversal de tecnología, al que calificó como especialmente importante para impulsar el crecimiento y fortalecer la capacidad productiva del país.

“Las tres enviando una señal de confianza y las tres diciendo aquí tenemos más de 15 mil millones de dólares para el sector privado colombiano para sus proyectos de inversión”, señaló Restrepo en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El vicepresidente también manifestó su optimismo frente a los resultados de la agenda de promoción de inversiones y aseguró que el ambiente durante los encuentros estuvo marcado por el entusiasmo y la confianza en el potencial colombiano.

En su intervención, insistió en que Colombia es un país lleno de oportunidades y que el respaldo de los organismos multilaterales representa un mensaje positivo para los inversionistas internacionales interesados en desarrollar proyectos en el territorio nacional.

Otro de los aspectos que destacó fueron los denominados “campanazos” de inversión, anuncios que, según explicó, se han convertido en uno de los principales resultados de la agenda. En ese contexto, mencionó una cifra de $25.900 millones de dólares, asociada a estos anuncios de inversión.

Las primeras reuniones de la rueda de negocios empezaron en la mañana del lunes. Foto: Captura de pantalla de @jrestrp en X

Restrepo sostuvo que la expectativa es que estos anuncios no se limiten a una semana de promoción económica, sino que tengan continuidad y se conviertan en una dinámica permanente de llegada de nuevos capitales al país.

Abelardo De La Espriella dio apertura a la Milagro Week con contundente mensaje: “No saldré de Colombia durante mi Gobierno”

El respaldo del Banco Mundial, el BID y la CAF constituye, en ese sentido, una señal relevante para el sector privado colombiano, en momentos en que la movilización de recursos internacionales resulta fundamental para impulsar proyectos productivos, promover la innovación y fortalecer la inversión.

El mensaje del vicepresidente apunta a posicionar a Colombia como un destino con capacidad para atraer capital, desarrollar nuevas oportunidades de negocio y dinamizar su economía a través de la participación de inversionistas nacionales e internacionales.