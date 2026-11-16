La vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro, destacó la agenda económica que Colombia viene impulsando para fortalecer la confianza de los mercados, atraer inversión extranjera de largo plazo y mejorar la competitividad del país, durante su participación en Milagro Week, encuentro que reunió en Nueva York a representantes del sector financiero, empresarial y organismos multilaterales.

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A través de una publicación, Cordeiro expresó su satisfacción por acompañar al vicepresidente José Manuel Restrepo y a Colombia durante esta iniciativa, en la que se presentaron las oportunidades económicas del país y las estrategias para consolidar una relación más estrecha con los inversionistas internacionales.

Un placer acompañar a @jrestrp y a Colombia durante la #MilagroWeek. Colombia ha trazado una agenda que combina mayor credibilidad fiscal, reglas más predecibles y reformas para fortalecer la competitividad y atraer inversión de largo plazo. La agenda está clara, la acción está en marcha y la ambición está ahí. Ahora se trata de convertir ese impulso en resultados concretos. El Grupo @BancoMundial seguirá acompañando a Colombia con asistencia técnica y apoyo financiero para ayudar a transformar esa ambición en proyectos y oportunidades concretas para los colombianos. — Susana Cordeiro Guerra (@scordeiroguerra) November 17, 2026

En su mensaje, la alta directiva resaltó tres componentes fundamentales de la agenda colombiana: una mayor credibilidad fiscal, reglas de juego más predecibles y reformas orientadas a fortalecer la competitividad. Estos elementos, señaló, son determinantes para generar condiciones favorables que permitan atraer capital extranjero y promover inversiones con una perspectiva de largo plazo.

Susana Cordeiro, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Bogotá Julio 16 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Cordeiro también destacó que Colombia cuenta con una hoja de ruta definida y que las acciones para materializarla ya están en marcha. Sin embargo, advirtió que el principal desafío consiste ahora en traducir ese impulso y esas iniciativas en resultados concretos que se reflejen en oportunidades de desarrollo para la población.

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En ese sentido, reafirmó el compromiso del Grupo Banco Mundial de continuar acompañando al país mediante asistencia técnica y apoyo financiero. El propósito es contribuir a que las prioridades económicas se conviertan en proyectos tangibles, capaces de generar crecimiento, impulsar la actividad productiva y ampliar las oportunidades para los colombianos.