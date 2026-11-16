La vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro, destacó la agenda económica que Colombia viene impulsando para fortalecer la confianza de los mercados, atraer inversión extranjera de largo plazo y mejorar la competitividad del país, durante su participación en Milagro Week, encuentro que reunió en Nueva York a representantes del sector financiero, empresarial y organismos multilaterales.
A través de una publicación, Cordeiro expresó su satisfacción por acompañar al vicepresidente José Manuel Restrepo y a Colombia durante esta iniciativa, en la que se presentaron las oportunidades económicas del país y las estrategias para consolidar una relación más estrecha con los inversionistas internacionales.
Un placer acompañar a @jrestrp y a Colombia durante la #MilagroWeek. Colombia ha trazado una agenda que combina mayor credibilidad fiscal, reglas más predecibles y reformas para fortalecer la competitividad y atraer inversión de largo plazo. La agenda está clara, la acción está en marcha y la ambición está ahí. Ahora se trata de convertir ese impulso en resultados concretos. El Grupo @BancoMundial seguirá acompañando a Colombia con asistencia técnica y apoyo financiero para ayudar a transformar esa ambición en proyectos y oportunidades concretas para los colombianos.— Susana Cordeiro Guerra (@scordeiroguerra) November 17, 2026
En su mensaje, la alta directiva resaltó tres componentes fundamentales de la agenda colombiana: una mayor credibilidad fiscal, reglas de juego más predecibles y reformas orientadas a fortalecer la competitividad. Estos elementos, señaló, son determinantes para generar condiciones favorables que permitan atraer capital extranjero y promover inversiones con una perspectiva de largo plazo.
Cordeiro también destacó que Colombia cuenta con una hoja de ruta definida y que las acciones para materializarla ya están en marcha. Sin embargo, advirtió que el principal desafío consiste ahora en traducir ese impulso y esas iniciativas en resultados concretos que se reflejen en oportunidades de desarrollo para la población.
En ese sentido, reafirmó el compromiso del Grupo Banco Mundial de continuar acompañando al país mediante asistencia técnica y apoyo financiero. El propósito es contribuir a que las prioridades económicas se conviertan en proyectos tangibles, capaces de generar crecimiento, impulsar la actividad productiva y ampliar las oportunidades para los colombianos.