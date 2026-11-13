MinHacienda destaca reunión con el Banco Mundial sobre la Ley Rescate: “Esfuerzo de Colombia por salir del hueco fiscal”

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público destacó el respaldo del Banco Mundial a Colombia, tras una reunión sostenida durante la mañana con representantes del organismo multilateral para abordar los alcances de la denominada Ley Rescate, iniciativa que hace parte de los esfuerzos del Gobierno nacional para enfrentar la situación fiscal del país.

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A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, la cartera de Hacienda agradeció al Banco Mundial para América Latina y el Caribe y a su vicepresidenta Susana Cordeiro Guerra, por el encuentro y el acompañamiento brindado a Colombia en medio de los desafíos económicos y presupuestales que enfrenta.

Gracias al @BancoMundialLAC y a su vicepresidenta para América Latina y el Caribe, @scordeiroguerra, por la reunión de esta mañana sobre la Ley Rescate. El @BancoMundial ha sido un gran aliado y lo seguirá siendo en este esfuerzo de Colombia por salir del hueco fiscal. https://t.co/sGEbPwnSrQ — Miguel Gomez M (@miguel_gomez_m) November 13, 2026

En su mensaje, el Ministerio resaltó el papel que ha desempeñado el organismo internacional como aliado del país y manifestó su expectativa de mantener esa cooperación en el proceso de recuperación de las finanzas públicas.

“El Banco Mundial ha sido un gran aliado y lo seguirá siendo en este esfuerzo de Colombia por salir del hueco fiscal”, señaló la entidad.

La reunión se produce en un contexto marcado por las presiones sobre las cuentas públicas, las necesidades de financiamiento del Estado y el debate sobre las herramientas que permitirían fortalecer la sostenibilidad fiscal.

Susana Cordeiro Guerra vicepresidenta para la región de América Latina y el Caribe (ALC) Foto: Banco Mundial

En ese escenario, la Ley Rescate aparece como uno de los asuntos centrales de la agenda económica del Gobierno, en la búsqueda de alternativas para atender los desequilibrios presupuestales.

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El acercamiento con el Banco Mundial también pone en la mira la importancia de la cooperación internacional y del acompañamiento técnico y financiero de los organismos multilaterales para respaldar las estrategias económicas del país.

Ley de rescate

La aprobación de la Ley Rescate se convierte en un paso clave para las aspiraciones del Gobierno de avanzar en la recuperación de las finanzas públicas.

La iniciativa deberá superar el trámite correspondiente y conseguir el respaldo necesario para convertirse en una herramienta que permita atender las presiones presupuestales y contribuir a cerrar el déficit fiscal.

Su futuro será determinante para establecer qué margen de maniobra tendrá el Ejecutivo frente a los compromisos económicos del país y los retos de sostenibilidad de las cuentas públicas.