“Estamos abiertos a evaluar alternativas”: Miguel Gómez se reúne con los gremios para escuchar propuestas sobre la Ley de Rescate

Hoy, 12 de noviembre de 2026, el ministro de Hacienda Miguel Gómez se reunió con los representantes del Consejo Gremial Nacional para escuchar sus propuestas sobre la Ley de Rescate, radicada por el Ejecutivo el pasado 29 de octubre.

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“Estamos abiertos a evaluar alternativas. No podemos olvidar que es inaplazable el ajuste fiscal de $90 billones para salir del hueco fiscal”, señaló Gómez a través de su cuenta de X.

Por su parte, en su pronunciamiento oficial el Consejo Gremial Nacional reconoció la urgencia de “adoptar decisiones responsables frente al desequilibrio fiscal” y destacó la disposición del Gobierno Nacional para “solucionar la crisis”.

La cartera de Hacienda invitó formalmente al CGN a plantear sus propuestas alternativas en mesas de trabajo para contribuir a la construcción del articulado que se presentará finalmente para su debate en el Congreso.

Sus propuestas podrían recoger los reclamos y propuestas alternativas de los diferentes sectores que se verían afectados por las medidas que contempla la Ley de Rescate respecto a un aumento en los productos y servicios que se gravan con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por ejemplo, La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) advirtió que gravar con un IVA del 19% a insumos agrícolas y alimentos como frutas, arroz o papa presionaría los costos de producción y el flujo de caja de los cultivadores.

Fedearroz también señaló que esta medida restaría competitividad frente a las importaciones, además de que podría terminar amenazando el empleo rural y encareciendo los alimentos para el consumidor final.

El impacto también se trasladaría al comercio. Fenalco alertó que el incremento de cargas tributarias haría más costosos los productos de consumo masivo, golpeando directamente a las tiendas de barrio y pequeños comercios que comercializan cervezas y gaseosas, productos que contemplan retirarse de la lista de excluidos del IVA del 19%.

La presidenta del CNG, Natalia Gutiérrez, señaló que desde la organización se comparte el diagnóstico y propósito del Ejecutivo frente a la Ley de Rescate. “El sector productivo está listo para hacer su parte”, puntualizó Gutiérrez a través de su cuenta de X.