Consejo Gremial lanza advertencia sobre el salario mínimo y pide que se respeten los criterios de ley

El Consejo Gremial Nacional (CGN) manifestó su respaldo al esfuerzo de ajuste fiscal que adelanta el Gobierno Nacional y señaló que el ordenamiento de las finanzas públicas puede incidir en las condiciones de crédito, la inversión y el crecimiento económico.

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Según el gremio, el desbalance fiscal afecta las decisiones de ahorro e inversión, genera presiones sobre la cuenta corriente y contribuye a una mayor oferta de dólares, con efectos sobre la tasa de cambio. También sostuvo que este escenario condiciona la política monetaria.

El @ConsejoGremial reitera su compromiso con la estabilidad y el crecimiento de la economía colombiana. Respaldamos los esfuerzos del Gobierno por fortalecer las finanzas públicas y hacemos un llamado a que el salario mínimo se defina con criterios técnicos y conforme a la ley,… pic.twitter.com/k8j1pG0WPZ — Consejo Gremial (@ConsejoGremial) September 21, 2026

“Unas finanzas públicas ordenadas devuelven la confianza, abaratan el crédito y le dan al país capacidad de crecer”, afirmó el CGN en su comunicado.

El organismo citó las proyecciones del Marco Fiscal, según las cuales el balance del Gobierno Nacional Central para 2027 pasaría de un déficit de 4,5 % del PIB a 9,4 % en el presupuesto reformulado. El ajuste de 2,2 puntos porcentuales propuesto por el Ministerio de Hacienda lo ubicaría en 7,2 %. Sin esa corrección, agregó, la deuda neta podría alcanzar 82 % del PIB en 2030.

El CGN también se refirió a la discusión sobre el salario mínimo. Señaló que su definición corresponde a la Comisión Permanente de Concertación y debe considerar los criterios establecidos por la ley, entre ellos el IPC, la meta de inflación, la productividad y el comportamiento de la economía.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, sobre el Gobierno De La Espriella. Foto: Colprensa

“El CGN comparte el propósito de que el salario mínimo mejore el ingreso de los hogares”, indicó el comunicado, en el que también se señaló que un incremento que reconozca plenamente el IPC permite proteger el poder adquisitivo.

El gremio advirtió que aumentos por encima de esos criterios pueden tener efectos sobre otros componentes de la economía, debido a la indexación de algunos precios, obligaciones y aportes asociados al salario mínimo.

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El Consejo Gremial también llamó la atención sobre la tasa de cambio. De acuerdo con sus cifras, el peso acumula desde finales de mayo una apreciación de 16,4 %, la mayor de América Latina en ese periodo.

El organismo señaló que este comportamiento está reduciendo los márgenes de los exportadores y puede afectar su capacidad para sostener los empleos que generan.

Finalmente, el CGN expresó su disposición a participar en las discusiones sobre el ajuste fiscal y la definición del salario mínimo, especialmente en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, además de hacer seguimiento al impacto del comportamiento cambiario sobre el sector exportador.