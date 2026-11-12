Consejo de Estado mantiene en firme traslado de pensiones de aviadores afiliados a Caxdac hacia Colpensiones

El Consejo de Estado negó la suspensión provisional de la orden emitida por la Superfinanciera el pasado 4 de febrero de 2026, manteniendo en firme la medida contra la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC) sobre la administración de las pensiones de 347 aviadores civiles.

Aviadores Civiles enviaron carta a Abelardo De La Espriella con advertencia sobre traslado de sus pensiones a Colpensiones

La orden de la Superfinanciera se dio luego de detectar que la Caxdac excedió sus funciones legales al captar y administrar afiliados por fuera de los regímenes especiales permitidos.

En ese sentido, se ordenó realizar la normalización de 347 aviadores a Colpensiones. MinTrabajo aclaró en su comunicación oficial frente a esta decisión que no se alterarán ni disminuirán los derechos o mesadas pensionales de estos aviadores.

Cabe aclarar que esta decisión por parte del alto tribunal resuelve únicamente la medida cautelar que se había impuesto sobre la decisión de la Superfinanciera, por lo que no constituye una sentencia definitiva sobre el fondo del litigio.

El fallo señala que Caxdac solo está facultada para administrar el régimen de transición y las pensiones especiales transitorias, no para actuar como una administradora general o equivalente a Colpensiones.

A pesar de esta decisión que ordena su traslado a Colpensiones, los aviadores civiles podrán mantener su derecho constitucional de trasladarse a cualquier otra administradora del sistema que esté legalmente autorizada.