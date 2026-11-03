Finanzas
¿Se trasladó a un fondo privado y ya está pensionado? Podría tener derecho a una indemnización
Una sentencia estableció las condiciones bajo las cuales una administradora de pensiones puede ser responsable por los perjuicios ocasionados.
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3 de noviembre de 2026 a las 9:06 a. m.
La Corte Suprema emitió un fallo dando claridad al traslado pensional. Foto: Getty Images
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