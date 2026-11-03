Dávinson Sánchez se vistió de mago: genialidad acabó en golazo de Galatasaray por Champions

Dávinson Sánchez empezó con pie derecho la cuarta jornada de Champions League para los colombianos. El defensor caucano se vistió de asistidor y le puso una pelota de lujo a Aleksey Batrakov para el segundo gol de la victoria de Galatasaray vs. Sttutgart (2-0).

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Sumado a eso, Dávinson obtuvo la segunda mejor calificación del conjunto turco y sigue haciendo méritos para ser protagonista de la ventana de fichajes en enero.

Varios equipos vienen siguiéndole la pista al capitán de la Selección Colombia; sin embargo, en Turquía no lo quieren dejar salir y menos con estas actuaciones estelares que está dejando en la Liga de Campeones.

Este martes, 3 de noviembre, volvió a demostrar que no solo tiene grandes cualidades defensivas, sino que también le puede aportar al equipo en ataque cuando el contexto del partido se lo permita.

Dio asistencia de lujo

La asistencia de Dávinson Sánchez se dio a los 15 minutos de partido. El colombiano tomó la pelota en salida y levantó la cabeza para romper líneas ante una defensa del Stuttgart que dejó espacios en Estambul.

Como si fuera un volante creativo, ‘Dao’ abrió el pie derecho y metió un balón en profundidad que dejó libre a Batrakov para la definición.

El mediocampista ruso llegó con espacio al área y remató de primera intención. Aunque el disparo de Batrakov no fue ajustado a alguno de los palos, se coló por debajo de las piernas del arquero y significó así el 2-0 a favor de Galatasaray.

Segunda victoria de Galatasaray

Gracias a este triunfo en condición de local contra Stuttgart, el equipo de Dávinson Sánchez se ubica en la zona media de la tabla y parcialmente estaría clasificando a la ronda de playoffs.

Afortunadamente, todavía les quedan cuatro partidos por delante para mejorar la posición en la tabla y aspirar incluso más alto contra las potencias del continente europeo.

Estos son los cuatro rivales que le quedan a Galatasaray en la fase liga de la Champions: Aston Villa (L), AEK Atenas (V), Feyenoord (L) y París Saint-Germain (V).

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Cabe recordar que esta ronda se seguirá disputando durante los meses de noviembre, diciembre y enero, momento en el que quedarán definidos los equipos que clasifican directo a octavos de final y aquellos que deben disputar una ronda más para sentenciar ese tiquete.

Bajo este formato, que se estrenó hace dos temporadas, Galatasaray pudo disputar unos octavos de final después de 12 años y a ese objetivo le apuntan en la presente campaña con un equipo compuesto por varias figuras de renombre.