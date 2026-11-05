Estos ciudadanos serán trasladados a Colpensiones por decisión del Gobierno: conozca quiénes son

Un grupo de trabajadores y beneficiarios del sector aeronáutico en Colombia pasará a Colpensiones, luego de que el Ministerio del Trabajo anunciara una ruta institucional para atender la situación financiera de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC).

Trámite fundamental que debe hacer en Colpensiones para evitar problemas con su pensión

La decisión busca proteger los derechos pensionales de los afiliados y garantizar que las obligaciones relacionadas con sus jubilaciones puedan seguir cumpliéndose, en medio de las dificultades que atraviesa esta entidad encargada de administrar prestaciones del sector aeronáutico.

#NotaDePrensa Se activa ruta de protección y migración a Colpensiones ante situación financiera de @caxdac 👇🏻🔗 https://t.co/9r1zT85gRA https://t.co/L8CbRwAc65 — MinTrabajo (@MintrabajoCol) November 4, 2026

De acuerdo con lo informado por el Ministerio del Trabajo, el proceso contempla la migración de los afiliados y beneficiarios de CAXDAC hacia Colpensiones, bajo un esquema que permita organizar las obligaciones pensionales y los recursos que respaldan el pago de las mesadas.

¿Qué trabajadores serán trasladados a Colpensiones?

La medida está dirigida a los afiliados y beneficiarios de CAXDAC, entidad vinculada al sector de la aviación civil en Colombia.

Esto significa que no se trata de un traslado generalizado para todos los trabajadores del sector aeronáutico ni de un cambio obligatorio para todos los afiliados a fondos privados de pensiones.

El anuncio responde a la situación particular de CAXDAC y a la necesidad de establecer mecanismos que permitan proteger las prestaciones económicas de las personas que dependen de esta entidad.

Uno de los principales aspectos del proceso será garantizar que los recursos destinados a financiar las pensiones permanezcan protegidos y se utilicen exclusivamente para cumplir las obligaciones correspondientes.

Pensionados en Colombia: estos jubilados se quedarán sin el pago extra que muchos esperan en diciembre

La viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero Pérez, señaló que el Gobierno adelanta una evaluación de la situación de CAXDAC y que las reservas pensionales deben mantenerse protegidas.

MinTrabajo no ha confirmado la fecha del traslado. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Para esto, será necesaria la coordinación entre CAXDAC y Colpensiones, especialmente en lo relacionado con la información de los afiliados, las obligaciones pendientes y los recursos que respaldan las prestaciones.

El objetivo es evitar que el cambio de administradora genere interrupciones en los pagos o dificultades para el reconocimiento de los derechos pensionales.

Ministerio del Trabajo todavía no define fechas del traslado

Aunque el Gobierno ya anunció la puesta en marcha de esta ruta institucional, todavía quedan aspectos por precisar.

Hasta el momento, el Ministerio del Trabajo no ha divulgado un cronograma con las fechas individuales del traslado ni ha detallado el procedimiento que deberá seguir cada afiliado.

Por esa razón, los trabajadores y beneficiarios de CAXDAC deberán estar atentos a los próximos anuncios oficiales para conocer cómo se desarrollará el proceso y qué pasos deberán cumplir.