“Las diferencias no justifican la exclusión”: Fedegán rechaza expulsión de Lafaurie de reunión ministerial y exige respeto gremial

La Junta Directiva Nacional de Fedegán emitió un comunicado oficial tras lo ocurrido el pasado 3 de noviembre en el Ministerio de Agricultura, despacho en el que a su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie, se le solicitó abandonar una reunión oficial convocada por el ministro Indalecio Dangond.

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“Las diferencias de criterio, por profundas que sean, no justifican las descalificaciones personales ni la exclusión de quienes ejercen legítimamente la representación de los sectores productivos”, indica el documento del gremio.

Bajo esta premisa, el gremio ganadero expresó su rechazo a lo sucedido y respaldó de manera unánime a su dirigente, quien lleva más de dos décadas al frente de la federación gremial.

En diálogo con SEMANA, Lafaurie aseguró que la tensión escaló cuando solicitó una hoja para anotar respuestas a los cuestionamientos del ministro sobre el gasto de un billón de pesos del Fondo Nacional del Ganado (FNG) desde 2019 y el consumo de carne.

Además, afirmó que el jefe de la cartera de Agricultura busca cobrar viejas rencillas políticas del pasado y anunció que interpondrá una queja disciplinaria ante la Procuraduría.

El gremio ganadero expresó su rechazo a lo sucedido y respaldó de manera unánime a su dirigente, quien lleva más de dos décadas al frente de la federación gremial. Foto: Fedegán

Por su parte, la Junta Directiva de Fedegán ratificó su respaldo a la gestión de Jaime Rafael Daza Almendrales al frente del Fondo Nacional del Ganado (FNG) y desestimó las críticas sobre el manejo de los recursos parafiscales.

“La administración de estos recursos ha estado sometida permanentemente a la vigilancia de la Contraloría General de la República y a los demás mecanismos de control previstos en la ley”, subrayó el gremio.

También reiteró su disposición técnica para evaluar iniciativas de productividad, asistencia técnica y sostenibilidad en el sector.