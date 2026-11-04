Una especie de blindaje, para que cada gobierno que llega a la Casa de Nariño deba seguir con la política de Estado en materia de subsidio a la vivienda a través del programa Mi Casa Ya. Eso es lo que busca el proyecto de ley que este miércoles 4 de noviembre obtuvo el aval en la Comisión Séptima de Senado, donde fue defendido por la senadora Zandra Bernal.

La iniciativa parte de la bancada del partido Centro Democrático; su fin es institucionalizar el programa Mi Casa Ya, considerado como uno de los más exitosos en el país, con efectos en la misión de impulsar a las familias a que puedan comprar su casa y la reducción de la pobreza, según estudio de la Universidad de los Andes.

Bernal sustentó que se trata de una propuesta sencilla, pero eso sí, de hondo calado. El proyecto contiene 4 títulos y 13 artículos. En ellos, se busca dar mayor estabilidad al programa y contribuir a reducir las barreras que enfrentan las familias para comprar vivienda, argumentó la senadora.

Zandra Bernal, senadora de la República. Foto: Congreso de la República / Youtube

De pasar todos los debates, para el comprador de vivienda implicará que podría hacer parte de los beneficios de una política de vivienda que otorgará subsidios de 30 salarios mínimos para hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Entretanto, para aquellos con ingresos superiores a dos y hasta cuatro salarios mínimos, podrán recibir como ayuda estatal 20 salarios mínimos.

Por supuesto que se establecen condiciones para que los hogares puedan acceder al beneficio. Así, no podrán ser propietarios de vivienda; no podrán haber recibido previamente un subsidio familiar de vivienda y contar con crédito hipotecario, leasing habitacional o ahorro suficiente para completar la compra.

La iniciativa también propone priorizar a hogares víctimas de violencia, mujeres cabeza de familia, hogares con personas con discapacidad y madres comunitarias, sin excluir a las demás familias que cumplan los requisitos.

‘Mi Casa Ya’, clave para que los hogares puedan acceder a vivienda propia. Foto: Getty Images

La decaída del programa se inició en 2022 y se profundizó en 2025, cuando fue suspendido por el gobierno pasado.

Luego de su marchitamiento, según sostuvo Bernal, lo que se busca es recuperarlo. “Es la primera vez que este tipo de programas llega al Legislativo, pues hasta el momento ha sido potestad del Ejecutivo, que tenía inclusive la posibilidad de suspenderlo, como efectivamente lo hizo”.

De esa manera, lo que se busca es que, después de los 17 años que lleva el programa Mi Casa Ya, vuelva a ser motor de la misión de reducir el déficit habitacional, pues en la actualidad, solo el 38,1 % de familias son propietarias de su vivienda. “Queremos ahora garantizar la vivienda nueva para miles de colombianos”, manifestó Bernal.

El efecto del marchitamiento del programa de subsidios Mi Casa Ya. Foto: Congreso de la República / Youtube