Dólar a la baja; la divisa cierra la jornada con marcado descenso en su precio

El dólar estadounidense cerró la jornada del 4 de noviembre en Colombia con un precio de $ 3.221, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

Precio del dólar se dispara; la divisa supera los 3.200 pesos al inicio de la jornada

Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $ 14 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $ 3.235.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.235. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.248 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $ 3.210. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.221.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.227 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 788 millones de dólares.

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Economía internacional

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo ligeramente en septiembre, informó el gobierno este miércoles, aunque se mantiene alto, impulsado por las importaciones de bienes de capital y de consumo y por unas exportaciones sólidas.

El déficit comercial de la mayor economía del mundo cayó un 0,6%, hasta los 105.000 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio.

Esta cifra se situó por debajo de los 107.700 millones que preveían los analistas para septiembre en una encuesta de Marketwatch.

Se trata del segundo mes consecutivo con déficit elevado para la mayor economía del mundo, que en agosto registró el nivel más alto desde marzo de 2025, cuando alcanzó un récord.

Los flujos comerciales de Estados Unidos han experimentado cambios significativos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Dólar a la baja para el miércoles 4 de noviembre. Foto: El País

Las importaciones aumentaron 1,2% en septiembre, hasta los 426.600 millones de dólares, impulsadas por la compra de productos informáticos.

Las importaciones de petróleo crudo disminuyeron en 1.300 millones de dólares.

Las exportaciones estadounidenses subieron un 1,8%, hasta alcanzar los 321.500 millones de dólares, con el petróleo, los alimentos y los bienes de capital en general contribuyendo a dicho aumento.

*Con información de AFP.