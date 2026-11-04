Precio del dólar en casas de cambio para el miércoles 4 de noviembre de 2026

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 4 de noviembre de 2026

Este miércoles 4 de noviembre de 2026, el dólar registra una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.235,59 pesos colombianos, de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Estas cotizaciones son de referencia y pueden variar dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia para las principales ciudades del país:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.150 $3.210 $60 Cali $3.100 $3.250 $150 Cartagena $3.750 $3.980 $230 Cúcuta $3.170 $3.220 $50 Medellín $3.080 $3.190 $110 Pereira $3.730 $3.800 $70

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, mientras que Medellín presenta el precio de venta más bajo, con $3.190.

En cuanto al diferencial entre compra y venta, Cartagena tiene la mayor diferencia, de $230 por dólar. Cúcuta presenta el menor margen, con $50.

TRM del dólar en Colombia hoy, 4 de noviembre de 2026

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente este miércoles 4 de noviembre se ubica en $3.235,59 pesos por dólar, según la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Frente al martes 3 de noviembre, cuando la TRM fue de $3.182,99, la tasa registra un incremento de $52,60 pesos, equivalente al 1,65 %.

Este aumento refleja un movimiento al alza en la cotización oficial del dólar para la jornada.

La TRM es un indicador de referencia del mercado cambiario colombiano, calculado a partir de las operaciones de compra y venta de dólares entre intermediarios financieros. Su valor no corresponde necesariamente al precio que ofrecen las casas de cambio a sus clientes, pues cada establecimiento establece sus propias tarifas.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

En Bogotá, las cotizaciones varían entre establecimientos. Para comparar las opciones disponibles, es importante diferenciar el precio de compra —lo que recibe una persona cuando vende sus dólares— y el precio de venta —lo que paga cuando compra dólares—.

Casa de cambio Le compran Le venden Spread Amerikan Cash $3.160 $3.230 $70 Cambios Kapital $3.160 $3.210 $50 Cambios Vancouver $3.160 $3.210 $50 El Cóndor Cambios $3.110 $3.230 $120 Latin Cambios $3.170 $3.230 $60 Miss Money Cambios $3.150 $3.200 $50 Money Cambios WC $3.100 $3.250 $150 Punto Dollar $3.100 $3.250 $150 Smart Exchange $3.160 $3.205 $45

Entre los establecimientos consultados, Smart Exchange presenta el menor diferencial, de $45 por dólar, seguido de Cambios Kapital, Cambios Vancouver y Miss Money Cambios, con $50.

Por su parte, Money Cambios WC y Punto Dollar registran las diferencias más amplias, de $150 por dólar.

Latin Cambios presenta el precio de compra más alto de esta comparación, con $3.170, mientras que Cambios Kapital y Cambios Vancouver ofrecen el precio de venta más bajo, con $3.210.