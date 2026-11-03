Fuerte choque entre presidente de Fedegán y el ministro de Agricultura. Reunión terminó en altercado

El Ministerio de Agricultura emitió un comunicado oficial con las conclusiones de una reunión que sostuvo el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, con varios representantes de gremios del sector y líderes empresariales de la cadena, pero en el encuentro, además de propuestas y acuerdos para impulsar los segmentos de lácteos y cárnicos, se produjo también un fuerte choque entre el funcionario integrante del gabinete del presidente Abelardo De La Espriella, y el presidente de Fedegán, gremio de ganaderos, José Félix Lafaurie.

El ministro, desde que llegó al cargo, ha evidenciado su interés de promover la eficiencia de recursos, y esta vez no fue distinto.

En todo momento, su discurso fue categórico al señalar que la prioridad debe ser transformar los recursos disponibles en inversiones reales, productividad, competitividad y mejores ingresos para los productores, independientemente de quién los administre.

En ese sentido fue que se presentó el choque con Lafaurie, pues Dangond mencionó en la jornada una voluminosa cifra que ha manejado el gremio, pero que no se evidencia en los resultados.

Indalecio Dangond entregó declaraciones al terminar la reunión en la que se presentó un altercado con el presidente de Fedegán Foto: Ministerio de Agricultura / Youtube

Vienen auditorías

De ahí que habló de las auditorías que ese Ministerio ordenó, una para Fedegán y otra para Fedearroz. Ello, teniendo en cuenta que los gremios económicos administran recursos llamados parafiscales, es decir, aquellos que aportan los asociados, pero son vigilados por el Estado porque en su uso debe primar el interés de los agremiados. De ahí que la gestión de los recursos se le encarga al gremio, a través de la administración de un fondo creado específicamente para ello, en este caso, el Fondo Nacional del Ganado.

El ministro, en medio de las disertaciones con los gremios y empresarios que hacen parte de la cadena láctea y de los cárnicos, preguntó por los recursos de Fedegán.

Allí se cuajó el altercado que, según fuentes que asistían a la reunión, tuvo reclamos de parte y parte, con intercambio de gritos.

Reunión entre el ministro de Agricultura y varios gremios del sector lácteo Foto: Ministerio de Agricultura / Cortesía

En medio del rifirrafe, el ministro pidió a Lafaurie abandonar el recinto, mientras que el directivo gremial dijo que el Ministerio era una entidad pública.

La tensión subía entre Dangond y Lafaurie. Al final, el ministro habló de un encuentro productivo, y aunque no mencionó de manera directa el altercado, en sus declaraciones dejaba ver su posición frente al manejo de los recursos parafiscales de los sectores del agro: “el campo colombiano no necesita más discusiones burocráticas sobre quién administra los recursos parafiscales. Necesita que esos recursos lleguen al productor, se conviertan en tecnología, mecanización, genética, infraestructura y productividad. Nuestra obligación es producir resultados y transformar la ganadería colombiana”.

Dangond habló de una estrategia que contempla facilitación del acceso de los ganaderos a financiación bancaria y anticipos de la industria. Fortalecimiento de las cooperativas y organizaciones de productores. Ampliación de la asistencia técnica. Combate al contrabando y consolidación de una política de promoción del consumo de leche, carne y derivados de origen nacional.

Pronto será el Congreso de Fedegán

Fedegán se alista para la realización de su congreso ganadero, el cual, tendrá lugar a finales de noviembre. En esos eventos, los invitados claves suelen ser los ministros, en este caso, el de Agricultura. ¿Asistirá?

En Colombia se ha registrado toda una renovación de las cúpulas gremiales y, hoy por hoy, una buena parte de estas agremiaciones tienen nuevos timoneles.