Fedegán alerta por aumento de importaciones de leche y derivados lácteos

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) alertó sobre el incremento de las importaciones de leche y derivados lácteos durante los primeros cinco meses de 2026.

Según las cifras citadas por el gremio, entre enero y mayo ingresaron al país 28.160 toneladas de leche en polvo provenientes principalmente de Estados Unidos, Chile y Bolivia, volumen equivalente a cerca de 234 millones de litros de leche líquida.

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José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, señaló que ese volumen representa el 16,3 % del acopio formal nacional, frente al 9,2 % registrado durante todo 2025.

El dirigente gremial expresó su preocupación en una carta enviada al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. En el documento manifestó que “uno de los asuntos que demanda atención inmediata es la situación que atraviesa el sector lácteo colombiano como consecuencia del acelerado crecimiento de las importaciones de leche y derivados lácteos”.

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán. Foto: Colprensa

De acuerdo con Fedegán, el comportamiento de las importaciones está relacionado con un cambio en las condiciones de comercio con Estados Unidos.

Desde el 1.º de enero de 2026 entró en vigor la desgravación total prevista en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y ese país, con la eliminación de los contingentes y aranceles para la mayoría de los productos lácteos originarios de Estados Unidos.

El gremio explicó que esta modificación permite el ingreso de esos productos sin restricciones cuantitativas y bajo nuevas condiciones arancelarias.

“Durante los primeros cinco meses de 2026 se observó un crecimiento acelerado de las importaciones de leche en polvo, lactosueros, quesos y otros derivados, impulsado principalmente por Estados Unidos, que continúa siendo el principal proveedor externo de Colombia”, afirmó Lafaurie.

Fedegán alertó por el aumento de importaciones. Foto: Cortesía: Fedegán

Según el presidente ejecutivo de Fedegán, la leche en polvo entera y descremada concentra la mayor parte del volumen importado, seguida por los lactosueros y diferentes tipos de queso. Estos productos, indicó, son destinados tanto al consumo directo como a procesos de otras industrias.

El dirigente gremial agregó que entre enero y mayo de 2026 el volumen de las importaciones de leche y derivados lácteos aumentó 56,4 %. Para Fedegán, las cifras reflejan un cambio en la participación de los productos importados dentro del mercado lácteo nacional y plantean la necesidad de revisar el comportamiento del sector y sus efectos sobre la producción local.

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