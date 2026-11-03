¿Subió o bajó? Precio del dólar en casas de cambio para este martes 3 de noviembre

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 3 de noviembre de 2026

Este martes 3 de noviembre de 2026, el dólar registra una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.182,99 pesos colombianos. En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento.

Estas son las cotizaciones de referencia para las principales ciudades del país. Los valores pueden variar dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Bogotá $3.150 $3.210 60 Cali $3.100 $3.250 150 Cartagena $3.750 $3.980 230 Cúcuta $3.170 $3.220 50 Medellín $3.080 $3.190 110 Pereira $3.730 $3.800 70

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, mientras que Medellín presenta el precio de venta más bajo, con $3.190.

En cuanto al diferencial entre compra y venta, Cartagena tiene la mayor diferencia, de $230 por dólar. Cúcuta presenta el menor margen, con $50.

Estos precios son orientativos y no garantizan que todos los establecimientos ofrezcan exactamente las mismas tarifas. Se recomienda consultar directamente antes de realizar cualquier operación.

TRM del dólar en Colombia hoy, 3 de noviembre de 2026

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente este martes 3 de noviembre se ubica en $3.182,99 pesos por dólar, de acuerdo con los registros de la tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Frente al viernes 30 de octubre, cuando la TRM fue de $3.166,91, la tasa registra un incremento de $16,08 pesos, equivalente al 0,51 %.

El valor se mantiene sin cambios frente a los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, debido a la vigencia de la misma certificación durante esos días.

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La TRM es un indicador de referencia del mercado cambiario colombiano, calculado a partir de las operaciones de compra y venta de dólares entre intermediarios financieros. Su valor no corresponde necesariamente al precio que ofrecen las casas de cambio a sus clientes, pues cada establecimiento establece sus propias tarifas.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

En Bogotá, las cotizaciones varían entre establecimientos. Para comparar las opciones disponibles, es importante diferenciar el precio de compra —lo que recibe una persona cuando vende sus dólares— y el precio de venta —lo que paga cuando compra dólares—.

Últimas tarifas individuales disponibles en el artículo original (sin actualización confirmada para el 3 de noviembre):

Amerikan Cash $3.130 $3.200 70 Cambios Kapital $3.150 $3.190 40 Cambios Vancouver $3.130 $3.190 60 El Cóndor Cambios $3.080 $3.200 120 Latin Cambios $3.140 $3.200 60 Miss Money Cambios $3.150 $3.200 50 Money Cambios WC $3.155 $3.185 30 Punto Dollar $3.050 $3.250 200 Smart Exchange $3.150 $3.195 45

Entre los establecimientos consultados, Money Cambios WC presenta el menor diferencial, de $30 por dólar, seguido de Cambios Kapital, con $40.

Por su parte, Punto Dollar registra la diferencia más amplia, de $200 por dólar.

Es importante tener presente que estas tarifas individuales corresponden a los datos anteriores y no cuentan con una actualización confirmada para el 3 de noviembre. Se recomienda verificar directamente con cada establecimiento antes de realizar una operación.