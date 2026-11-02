La capital del arriendo: el 55 % de los hogares en Bogotá vive en arriendo y la gran mayoría ya no planea comprar vivienda

De acuerdo con la más reciente Encuesta Multipropósito del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Bogotá el 55,1 % de los hogares vive en condición de arriendo o subarriendo.

Experta señala qué deben tener en cuenta los propietarios antes de arrendar un inmueble

Esta cifra representa a más de 1,6 millones de hogares de los 2,9 millones que habitan en la zona urbana de la ciudad. El dato evidencia un incremento notable frente al 43,6 % reportado en 2017.

A este panorama se suma que dos de cada tres hogares, es decir, cerca del 66 % de los que hoy pagan arriendo, no tienen planes de adquirir vivienda propia en los próximos dos años.

¿Qué motor está impulsando la modalidad de arriendo?

Uno de los principales factores detrás de esta tendencia es la reducción progresiva en el tamaño de las familias.

El promedio de integrantes por hogar en el área urbana de la capital descendió de manera sostenida, al pasar de 2,9 en 2017 a 2,8 en 2021, hasta situarse en 2,7 personas en 2025.

Uno de los principales factores detrás de esta tendencia en el arriendo es la reducción progresiva en el tamaño de las familias. Foto: Encuesta Multipropósito Bogotá – Cundinamarca (EM) 2025, Dane

A la par, se consolida el auge de las viviendas unipersonales, pues uno de cada cinco hogares (20,4%) está conformado por una sola persona.

La estructura general muestra que los hogares de dos integrantes son los más frecuentes con un 27,3 %, seguidos muy de cerca por los de cuatro o más personas con 27,0 %, los de tres personas con 25,3 % y los unipersonales con el mencionado 20,4 %.

¿Quiénes son propietarios hoy?

Los resultados de la encuesta revelan además que la vivienda propia totalmente pagada representa únicamente el 33,2 % de los hogares urbanos de la capital, lo que equivale a unos 968.262 hogares.

Por su parte, aquellos que habitan en vivienda propia pero todavía la están pagando corresponden apenas al 6,0 %, cerca de 174.738 familias.

La vivienda propia totalmente pagada representa únicamente el 33,2 % de los hogares urbanos de la capital. Foto: Encuesta Multipropósito Bogotá – Cundinamarca (EM) 2025, Dane

Esta menor disposición o capacidad de compra contrasta fuertemente con la evolución social de la ciudad: entre 2021 y 2025 la pobreza monetaria en Bogotá cayó del 35 % al 22 %, mientras que el índice de pobreza multidimensional descendió del 5,6 % al 3%.

Asimismo, entre 2017 y 2025 el DANE identificó un ritmo de crecimiento en el número de hogares y de unidades habitacionales superior al de la población en general, la cual totaliza 7,9 millones de habitantes urbanos distribuidos en 2,9 millones de hogares.

¿La gente esta viviendo más en casas o apartamentos?

El mercado habitacional bogotano está ampliamente dominado por la propiedad horizontal vertical, ya que el 66,6 % de las viviendas del área urbana son apartamentos.

En sectores del norte y centro oriente la concentración es todavía más marcada, alcanzando el 91,0 % en Chapinero, el 84,8 % en Teusaquillo y el 81,6 % en Usaquén.

En contraste, Usme es la única localidad urbana donde predominan las casas con un 64,4 %, mientras que Los Mártires registra la mayor proporción de hogares habitando en cuartos con un 16,6 %.

El mercado habitacional bogotano está ampliamente dominado por la propiedad horizontal vertical, ya que el 66,6 % de las viviendas del área urbana son apartamentos. Foto: Encuesta Multipropósito Bogotá – Cundinamarca (EM) 2025, Dane

Esta distribución física coincide directamente con las zonas donde residen más personas solas que demandan arriendo: Chapinero encabeza los hogares unipersonales con un 50,2 % y un promedio de apenas 1,8 habitantes por vivienda, seguido por La Candelaria con 47,4 % y 1,9 personas por hogar, y Teusaquillo con 39,1 %.

El panorama difiere del sur de la capital, donde las familias son más extensas, lideradas por San Cristóbal con 3,1 personas por hogar, y Ciudad Bolívar, Bosa y Rafael Uribe Uribe con un promedio de 3,0 integrantes.

Este auge del arrendamiento no es exclusivo del perímetro urbano de Bogotá y se extiende con fuerza hacia los municipios de la Sabana de Cundinamarca.

En varias cabeceras municipales, los hogares que viven en arriendo o subarriendo superan ampliamente el promedio bogotano, como ocurre en Funza con un 64,7%, Madrid con 64,6 % y Mosquera con 61,8 %.

A ellos se suman Soacha con 54,2 %, siendo el municipio con mayor concentración poblacional al registrar 870.077 habitantes y cerca de 298.000 hogares, Facatativá con 47,6 % y Chía con 47,5 %.

Este comportamiento regional demuestra que, debido a la subida en el costo de vida dentro de la capital, las personas están prefiriendo arrendar también en los municipios vecinos a Bogotá, creando una gran zona alrededor de la capital llena de personas que viven en arriendo.