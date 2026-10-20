Arriendos en Cali subieron más de 26 % después del terremoto, ¿cuánto cuesta arrendar hoy?

Un reciente análisis de la plataforma inmobiliaria Ciencuadras reveló el fuerte impacto que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en el mercado de alquiler de Cali.

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Entre junio y septiembre, la capital del Valle del Cauca registró una subida de un 26,3 % en los cánones de arrendamiento, acompañada por una contracción de casi un 40 % en la oferta disponible de inmuebles.

El segmento de casas fue el que sufrió la mayor presión de precios. El valor promedio mensual de arrendamiento pasó de $7,15 millones a $9,03 millones. Esto significa que las familias que alquilan una casa en la ciudad deben destinar en promedio $1,88 millones adicionales cada mes.

Esta subida ocurre en un contexto de acentuada escasez, pues la cantidad de casas disponibles para rentar cayó un 37 %.

En el mercado de apartamentos, el incremento en el valor del alquiler fue de un 8,9 %, subiendo el valor promedio mensual de $2,32 millones a $2,52 millones.

Aunque el alza porcentual fue más moderada en comparación con las casas, el inventario se redujo de forma drástica: la oferta cayó un 39 %, pasando de 1.488 a solo 908 apartamentos disponibles.

El informe de Ciencuadras también evidenció que este fenómeno no se comportó de la misma forma en todas las zonas impactadas por el sismo.

Mientras Cali evidenció impactos más pronunciados, en ciudades como Pereira la menor oferta no se tradujo en disparadas similares en los cánones. De hecho, el precio por metro cuadrado de las casas en la capital de Risaralda tuvo un ajuste real de un 1,3 %.

“La ciudad donde vemos la señal más fuerte de tensión en arriendos es Cali, pues cayó de manera considerable la oferta de apartamentos y casas, mientras aumentaron los cánones”, explicó Mauricio Torres Romero, gerente de Ciencuadras.