Coopidrogas movilizó $25.990 millones en mercancía para abastecer droguerías tras el terremoto

El terremoto del 10 de agosto de 2026 obligó a Coopidrogas a reorganizar su operación logística para mantener el abastecimiento de medicamentos y productos de salud en las zonas afectadas. La cooperativa movilizó mercancía por $25.990 millones y atendió 13.181 pedidos, luego de que dos de sus seis sedes logísticas, ubicadas en Cali y Pereira, sufrieran afectaciones.

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De acuerdo con el balance de la organización, cerca de 280 droguerías asociadas de la zona también registraron algún nivel de afectación. Para responder a la emergencia, las sedes de Cota, Bogotá y Medellín asumieron los pedidos que no podían procesarse desde las instalaciones afectadas.

La operación permitió llegar a 3.948 puntos de entrega, con el despacho de 59.920 cajas. Para garantizar la distribución, Coopidrogas destinó 181 vehículos al reparto y otros 28 al traslado de mercancía. En conjunto, recorrieron 60.760 kilómetros.

La sede de Cali normalizó los pedidos pendientes en poco más de 60 horas y posteriormente apoyó el abastecimiento de Pereira, cuya operación tardó cerca de una semana en recuperarse.

Ayudas para las comunidades afectadas

Además de mantener el suministro comercial, la cooperativa activó su iniciativa Misión Coopi y movilizó más de 20 toneladas de alimentos, medicamentos, insumos médicos y productos de primera necesidad hacia seis territorios: Cali, Pereira, Manizales, Quimbaya, Buenaventura y Chocó. Los aportes y donaciones superaron los $120 millones.

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“Una droguería de barrio es el primer lugar al que acude una familia cuando necesita un medicamento, y más en una emergencia”, afirmó Daniel Quirós B., gerente general de Coopidrogas.

Las entregas se realizaron con apoyo de organizaciones locales y autoridades, con el propósito de atender las necesidades de las comunidades afectadas por el sismo.