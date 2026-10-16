Innovaitors, la startup colombiana que factura US$1 millón en 2026 y expande sus operaciones en Latinoamérica

Innovaitors, una startup colombiana especializada en inteligencia artificial e innovación empresarial, alcanzó una facturación de US$1 millón en lo corrido de 2026, según cifras de la compañía. Fue fundada por Santiago Grisales, su director ejecutivo, y Alejandro Uribe, su director de tecnología.

La firma reporta que sus ingresos se multiplicaron por seis entre 2023 y 2024 y crecieron 3,2 veces entre 2024 y 2025. En conjunto, el incremento fue cercano a 19 veces en ese periodo. Además de Colombia, tiene presencia en México, República Dominicana, Perú y Chile.

Innovaitors trabaja con organizaciones de distintos sectores, entre ellas Bancamía y LaCardio, y desarrolla proyectos de transformación empresarial. Según la empresa, ha ejecutado más de 100 proyectos de inteligencia artificial y formado a más de 10.000 personas en habilidades relacionadas con tecnología e innovación.

Santiago Grisales y Alejandro Uribe, los empresarios colombianos detrás de Innovaitors. Foto: Suministrada / Innovaitors - API

Su oferta incluye consultoría, formación, creación de prototipos y desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Entre sus iniciativas están Promptotyping, una metodología para explorar soluciones antes de realizar inversiones de mayor escala, y AI Factory, mediante la cual desarrolla e implementa herramientas adaptadas a las necesidades de cada empresa.

Grisales ha trabajado en innovación, estrategia y transformación empresarial. Uribe es ingeniero civil, científico de datos y magíster en inteligencia artificial de la Pontificia Universidad Javeriana. La compañía combina sus áreas de experiencia para identificar necesidades empresariales y desarrollar soluciones tecnológicas.

La empresa plantea que la adopción de inteligencia artificial implica identificar casos de uso, integrar herramientas a los procesos existentes y contar con conocimiento especializado. Su trabajo busca responder a esos retos mediante proyectos orientados a automatizar tareas, optimizar procesos y apoyar a los equipos.

Innovaitors también señala que sus desarrollos se enmarcan en criterios de gobernanza, incluida la norma ISO 42001. Su expansión regional se da mientras empresas de distintos sectores evalúan cómo incorporar inteligencia artificial en sus operaciones.