Inflación anual a septiembre llegó a 6,29 % y marca el debate sobre el salario mínimo de 2027

La inflación anual en Colombia se ubicó en 6,29 % en septiembre de 2026, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El resultado representó un aumento de 1,11 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando el indicador fue del 5,18 %, y se convierte en una referencia para las negociaciones del salario mínimo de 2027.

Si el ajuste salarial se limitara a compensar la inflación registrada, el salario mínimo mensual pasaría de $1.750.905 a aproximadamente $1.861.037, sin incluir el auxilio de transporte. Esto representaría un aumento de $110.132, equivalente al 6,29 %. Sin embargo, el cálculo no constituye una proyección definitiva, pues el porcentaje dependerá de la concertación entre el Gobierno nacional, los empresarios y los sindicatos, prevista para finales de 2026.

Audrey Rodríguez, CEO de Lexacty SAS, señaló que el incremento del 23,7 % del salario mínimo aplicado en 2026 ha incidido en las presiones sobre los precios.

“Hemos tenido una aceleración en las métricas de inflación en buena medida porque el incremento que se dio en el salario mínimo para este año de 23,7 % estuvo muy por encima del referente técnico de inflación más productividad”, afirmó Rodríguez.

Audrey Rodríguez, CEO de Lexacty SAS. Foto: Suministrada / API

La especialista explicó que poco más del 20 % de la canasta de consumo estaría sujeto a ajustes vinculados al salario mínimo.

“Eso genera unas presiones adicionales sobre los precios, sobre todo en esos rubros que tienen un reajuste anual indexado justamente al salario mínimo”, indicó.

Rodríguez proyectó que la inflación podría cerrar diciembre de 2026 en 6,7 %, escenario que incidiría en las discusiones sobre el incremento salarial del próximo año. Respecto al porcentaje de ajuste, consideró que deberían contemplarse la inflación y la productividad. “Eso debería dejarlo cerca al 8 %, quizás dependiendo del dato de productividad que nos entregue el Dane”, sostuvo.

La cifra definitiva se establecerá durante la negociación entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, en la que también podrían influir las condiciones sociopolíticas del país.