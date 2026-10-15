El emotivo video con el que Ricardo Arjona le regaló un carro al taxista real de ‘Historia de taxi’

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores al reunirse en la Ciudad de México con Pocho, quien fue fuente de inspiración para una de las canciones más famosas de su carrera: Historia de taxi.

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A través de un video difundido en sus redes sociales oficiales, el artista documentó el momento en que le hizo entrega de un vehículo Volkswagen de color amarillo, rindiéndole un homenaje por el vínculo personal y profesional que han mantenido durante décadas.

El gesto, compartido por el propio músico en sus redes, generó rápida repercusión entre sus fanáticos al revelar detalles sobre el origen de la canción lanzada en los años noventa y la posterior trayectoria compartida entre ambos.

De acuerdo con lo expresado por Arjona en el video, la relación con Pocho comenzó hace varios años en una esquina de la capital mexicana cuando el artista abordó el vehículo de alquiler que este conducía.

Aquel encuentro casual sirvió como punto de partida para la composición del cuarto sencillo de su álbum Historias, publicado en 1994.

Más allá de la anécdota que inspiró la letra del tema —que en su versión original evoca a un taxi Volkswagen modelo 1968—, el artista precisó que la relación no se limitó a ese primer contacto.

Con el paso del tiempo, Pocho se integró al equipo de trabajo de Arjona, desempeñándose como escenógrafo durante 12 giras internacionales del cantante.

“Yo te conocí en esta área hace muchos años. El Pocho era taxista y yo paré un taxi en esa esquina. Ahí te conocí. Se hizo escenógrafo mío durante 12 giras”, afirmó el cantautor en la publicación difundida en sus plataformas digitales.

Durante el recorrido por el sector de la Ciudad de México donde coincidieron por primera vez, el cantautor guatemalteco presentó el automóvil de la marca Volkswagen, en tono amarillo y decorado con un moño de regalo en el techo.

Aunque la canción popularizada en 1994 hace referencia a un modelo de 1968, el automóvil entregado en esta ocasión corresponde a una versión más reciente de la misma línea.

“Decidimos hacerte un homenaje y ese es para ti, es un regalo. Estoy muy agradecido con vos”, manifestó Arjona en el video, destacando además el aporte del homenajeado en los montajes de sus presentaciones en vivo.

“La gente no te conoce, pero no sabe lo importante que sos”, añadió el músico guatemalteco.

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Por su parte, el beneficiario expresó su sorpresa y agradecimiento en presencia de su familia, mientras Arjona acompañó la publicación con la frase: “Otra historia de taxi. Quizás la más bella. Cosas que pasan”.

Historia de taxi se consolidó como uno de los éxitos más representativos de la carrera de Ricardo Arjona, junto a producciones como Mujeres, El problema y Fuiste tú. Tras su inclusión en el álbum Historias, la canción se convirtió en una pieza recurrente dentro del repertorio de sus giras por América Latina y Europa.