Corabastos tiene nuevo gerente: Fredy Gustavo Orjuela

Fredy Gustavo Orjuela es el nuevo gerente de Corabastos. A la cabeza de la central mayorista más grande del país llega el abogado y exsecretario jurídico de Cundinamarca, quien tiene experiencia en cargos públicos de la región, incluida la CAR.

Un día en Corabastos: así funciona la central de abastos más grande de Colombia

“Corabastos, una de las organizaciones más relevantes del sistema agroalimentario colombiano y pieza clave en la conexión entre el campo, los mercados mayoristas y los consumidores”, señala el comunicado que anuncia el nombramiento.

Agrega: “Durante 2025 ingresaron a Corabastos cerca de 2,36 millones de toneladas de alimentos, equivalentes aproximadamente al 31 % del abastecimiento registrado en las 32 centrales mayoristas monitoreadas por el Dane. La central opera sobre cerca de 420.000 m², cuenta con 57 bodegas y articula diariamente a productores, comerciantes, transportadores, trabajadores y compradores provenientes de distintas regiones de Colombia”.

Se estima que cerca del 42 % de los alimentos que ingresan a Corabastos provienen de Cundinamarca.

La entidad asegura en el comunicado que espera que con Ortega se logre un proceso de modernización que debe adelantar la entidad.