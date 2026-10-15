CONFIDENCIALES

Corabastos tiene nuevo gerente: Fredy Gustavo Orjuela

La central mayorista más grande del país cambia de directivo. Esta es su hoja de vida.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
15 de octubre de 2026 a las 10:49 a. m.
Fredy Gustavo Orjuela fue elegido nuevo gerente de la Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos).
Fredy Gustavo Orjuela fue elegido nuevo gerente de la Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos). Foto: Fotomontaje SEMANA

Fredy Gustavo Orjuela es el nuevo gerente de Corabastos. A la cabeza de la central mayorista más grande del país llega el abogado y exsecretario jurídico de Cundinamarca, quien tiene experiencia en cargos públicos de la región, incluida la CAR.

Central de Abastos de Bogotá CORABASTOS carreteros coteros Bogotá febrero 9 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Un día en Corabastos: así funciona la central de abastos más grande de Colombia

“Corabastos, una de las organizaciones más relevantes del sistema agroalimentario colombiano y pieza clave en la conexión entre el campo, los mercados mayoristas y los consumidores”, señala el comunicado que anuncia el nombramiento.

Agrega: “Durante 2025 ingresaron a Corabastos cerca de 2,36 millones de toneladas de alimentos, equivalentes aproximadamente al 31 % del abastecimiento registrado en las 32 centrales mayoristas monitoreadas por el Dane. La central opera sobre cerca de 420.000 m², cuenta con 57 bodegas y articula diariamente a productores, comerciantes, transportadores, trabajadores y compradores provenientes de distintas regiones de Colombia”.

Se estima que cerca del 42 % de los alimentos que ingresan a Corabastos provienen de Cundinamarca.

La entidad asegura en el comunicado que espera que con Ortega se logre un proceso de modernización que debe adelantar la entidad.

VER MÁS

Corabastos