Los colombianos gastaron $2,33 billones en productos para el cuidado del cabello durante 2025, según Euromonitor International. En este mercado, el cabello rizado ha ganado protagonismo, en medio de un cambio en los hábitos de consumo y en la percepción social sobre las texturas naturales.

De acuerdo con la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, el sector de cuidado personal y del hogar mueve cerca de US$6.800 millones al año en Colombia y proyecta alcanzar US$7.204 millones al cierre de 2026. El consumo per cápita ronda los $530.000.

Sin embargo, el crecimiento de la categoría también ha traído nuevos retos. Un análisis interno de Kaba encontró que algunas rutinas para el cuidado de los rizos pueden requerir entre cinco y diez productos. La cantidad de recomendaciones disponibles en redes sociales ha ampliado las opciones, pero también las exigencias sobre la definición del cabello.

Frente a este panorama, Kaba, marca del grupo empresarial D’Luchi, lanzó la campaña ‘Rizos que tocan el alma’, que plantea una reflexión sobre los estándares de belleza y la aceptación del cabello natural.

“Antes de desarrollar Kaba hicimos un análisis a profundidad de lo que viven nuestras usuarias en su día a día. Más allá de sumarnos a una moda o a una estética del momento, quisimos entender cuáles eran sus dolencias y sus frustraciones a la hora de llevar su cabello”, afirma Luisa Chimá, líder del grupo empresarial D’Luchi.

La iniciativa también aborda las diferencias entre los tipos de rizos. Según Alexander Arias, director técnico de D’Luchi, los patrones 3A, 3B y 3C tienen características distintas que determinan sus necesidades de hidratación, desenredo y control del frizz.

Como parte de esta propuesta, la compañía presentó Kaba Curl Therapy, una rutina de tres pasos que incluye champú, acondicionador y crema para peinar, dirigida a personas con cabello rizado.

La propuesta busca simplificar el cuidado capilar y promover una visión en la que la textura natural no sea entendida como algo que deba corregirse.