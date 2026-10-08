La caída del cabello puede comenzar de distintas maneras: entradas cada vez más pronunciadas, menor densidad en la coronilla, una raya que se ensancha o una cantidad de pelo mayor de lo habitual en el cepillo o durante la ducha.

En Bogotá, la conversación sobre la pérdida del cabello también ha cobrado relevancia debido al creciente interés por las alternativas médicas y de restauración capilar.

En el marco del Día Mundial de los Calvos, varias localidades como la Candelaria, en Bogotá, están realizando jornadas gratuitas para hombres y mujeres que estén experimentando la caída del cabello.

La idea es llevar el tema más allá de la estética y abordar la salud capilar desde la prevención, el autocuidado, la autoestima y el diagnóstico oportuno.

Lo que podría cambiarlo todo en la lucha contra la alopecia: la sorprendente pista de un estudio reciente

Colombia aparece en el mapa de la calvicie masculina

De acuerdo con un ranking publicado por Medihair en 2025, Colombia ocupó el puesto 46 entre 47 países analizados, con un 27,04 % de calvicie masculina reportada.

La alopecia androgenética es una de las formas más frecuentes de pérdida capilar y puede presentarse tanto en hombres como en mujeres.

En los hombres suele comenzar con el retroceso de la línea frontal y las entradas, además de una pérdida progresiva de densidad en la parte superior y la coronilla.

En las mujeres es más habitual que el cabello se vuelva progresivamente más fino en la parte superior y que la raya central se ensanche, mientras la línea frontal generalmente se conserva.

Imagen de cepillo que indica pérdida de cabello. Foto: Getty Images

Las mujeres también buscan cada vez más recuperar su cabello

La participación femenina en procedimientos de restauración capilar ha aumentado.

En las mujeres, la pérdida de cabello puede presentarse de una manera diferente a la de los hombres.

Uno de los signos más frecuentes es el adelgazamiento progresivo del cabello en la parte superior de la cabeza y el ensanchamiento de la raya central, mientras que la línea frontal generalmente se conserva.

Sin embargo, no toda caída del cabello en una mujer corresponde a este tipo de alopecia.

La edad puede influir. La pérdida de cabello de patrón femenino se vuelve especialmente frecuente después de la menopausia, aunque la caída puede aparecer en otras etapas de la vida.

Especialista en jornada informativa sobre alopecia en La Candelaria Foto: Cortesía Alcaldía de La Candelaria

Además, una investigación de la Universidad del Rosario sobre pérdida de cabello de patrón femenino encontró que, dentro del grupo clínico estudiado, el 54,4 % de las mujeres reportó alteraciones del estado de ánimo.

La restauración capilar también ha ganado espacio entre las mujeres.

Según el censo 2025 de la International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), las mujeres representaron el 15,3 % de los pacientes quirúrgicos en 2024, frente al 12,7 % registrado tres años antes.

Según el censo 2025 de la International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), basado en datos de 2024, las mujeres representaron el 15,3 % de los pacientes quirúrgicos.

Tres años antes representaban el 12,7 %. La organización también registró un crecimiento del 16,5 % en el número de mujeres atendidas quirúrgicamente entre 2021 y 2024.

Además, la técnica FUE, que consiste en extraer individualmente unidades foliculares de una zona donante, sigue siendo una de las alternativas más solicitadas.

La decisión de realizar un procedimiento depende del tipo y avance de la alopecia, las características de la zona donante y la valoración médica.

El problema persiste y cada vez preocupa a más pacientes, de ahí la importancia de revisar el estado general de la salud capilar.