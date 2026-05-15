La salud capilar comenzó a posicionarse como una de las áreas de mayor crecimiento dentro de la dermatología en Colombia. El aumento de casos de alopecia, especialmente en personas jóvenes, junto con el auge del trasplante capilar y otros procedimientos médicos relacionados con el cuero cabelludo, ha impulsado una mayor demanda de tratamientos especializados en distintas ciudades del país.

“No queremos saber más de covid”, el virus que pasó de pandemia a endemia. ¿Por qué los expertos insisten en vacunarse en 2026?

Por esta razón, SEMANA habló con la dermatóloga y tricóloga Carolina Palacio, quien explicó, primero, que factores como la genética, el estrés, la alimentación, la calidad del sueño y algunos hábitos de vida pueden influir directamente en el desarrollo de distintos tipos de alopecia.

De acuerdo con cifras compartidas a este medio, la alopecia afecta aproximadamente al 27 % de los colombianos. Lo cuál nos sitúa como uno de los países latinoamericanos con mayor incidencia de alopecia androgénica masculina, también conocida como calvicie común. “Ya pueden sufrirla el 20 % de los colombianos”, indicó la especialista.

La calvicie puede iniciar a los 30 años de edad o antes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Adicionalmente, Palacio explicó que la calvicie “no es una genética dominante, por lo que se pueden dar casos en los que el padre, la madre o los abuelos tienen mucho pelo y el paciente sufrir de alopecia, o viceversa”.

Cada vez es más común ver escuchar sobre los trasplantes capilares, y es que esa alternativa se ha posicionado como uno de los procedimientos más solicitados dentro de este mercado. Sin embargo, Palacio enfatizó en que “antes de realizar cualquier intervención es indispensable efectuar un diagnóstico médico adecuado” para determinar el tipo de alopecia y establecer si el paciente realmente es candidato al procedimiento.

La especialista señaló que el procedimiento consiste en extraer folículos pilosos de una zona donante —generalmente la parte posterior de la cabeza— para implantarlos en sectores afectados por la pérdida capilar. Durante la intervención se utilizan técnicas de anestesia y, en algunos centros especializados, sedación para reducir el dolor y facilitar la extracción e implantación de los folículos.

“El mayor miedo definitivamente es el dolor”, afirmó la especialista al explicar que algunos procedimientos pueden prolongarse durante varias horas y requieren precisión para ubicar adecuadamente cada folículo.

En cuanto a costos, la especialista indicó que el valor depende de la técnica utilizada, el especialista encargado y el número de unidades foliculares requeridas. Según explicó, el precio por unidad folicular en Colombia puede oscilar entre 6.500 y 10.000 pesos.

El aumento de la alopecia y el auge del trasplante capilar posicionan a Colombia como referente regional en tratamientos médicos de esta índole. Foto: Suministrada a SEMANA

El crecimiento de este mercado también ha fortalecido el turismo médico en el país, de hecho, Colombia proyecta atraer hasta 2,8 millones de pacientes internacionales hacia 2032 en tratamientos médicos, incluidos los procedimientos capilares.

Sin embargo, la competencia internacional sigue siendo fuerte. Países como Turquía, India y Arabia Saudita se han consolidado como referentes globales en trasplante capilar debido a sus precios y volumen de procedimientos realizados. Frente a eso, Palacio afirmó que Colombia busca competir desde el acompañamiento médico y el seguimiento clínico posterior al tratamiento.

“¿Dónde está el seguimiento que te hace el especialista?”, cuestionó la dermatóloga al referirse a pacientes que viajan al exterior únicamente para operarse y luego regresan al país sin controles posteriores.

También conocida como alopecia. Foto: Getty Images. Foto: Getty Images

Otro fenómeno que comenzó a llamar la atención de especialistas es el aumento de mujeres que consultan por problemas de caída del cabello. Palacio aseguró que en su consulta la alopecia femenina ha crecido de manera importante: “Cada día noto un aumento en la incidencia de alopecia androgénica femenina, casi igualando el porcentaje de hombres y mujeres que vienen a mi consulta”, explicó la especialista.

A nivel global, el mercado de trasplante capilar proyecta alcanzar los 6.300 millones de dólares hacia 2032, impulsado por la innovación tecnológica y el crecimiento de la demanda de soluciones médicas para la caída del cabello.