“En nombre de Germán Vargas Lleras vamos a derrotar a Cepeda”: la tajante sentencia de Clemencia Vargas

Tras el deceso del exvicepresidente y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, su única hija, Clemencia Vargas Umaña, ha asumido un rol activo en la esfera pública para defender el legado de su padre. A través de declaraciones en medios y mensajes en sus plataformas digitales, Vargas Umaña ha enviado mensajes claros a los diferentes sectores de oposición con miras a la jornada electoral del próximo 31 de mayo.

“Soy un esclavo de Clemencia”: el conmovedor vínculo entre Germán Vargas Lleras y su única hija

De acuerdo con publicaciones emitidas en sus historias de la red social Instagram, Clemencia Vargas enfatizó la necesidad de deponer posturas individuales en el actual panorama político del país. En sus declaraciones, la empresaria e internacionalista afirmó: “Es momento de dejar de lado las vanidades y egos y unirnos por Colombia”.

Asimismo, en el mismo espacio digital, Vargas Umaña hizo una alusión directa a la contienda electoral, señalando que “en nombre de Germán Vargas Lleras vamos a derrotar a Cepeda este 31 de mayo”, instando explícitamente a sus seguidores a votar en contra de dicha opción política. Esta postura refuerza la línea de oposición que el exvicepresidente mantuvo durante sus últimos años de vida pública.

La hija de Germán Vargas Lleras asume el legado de su padre con una dura advertencia Foto: x

Estas manifestaciones coinciden con pronunciamientos recientes realizados por Vargas Umaña en una entrevista concedida a la emisora Caracol Radio. En dicho espacio, posterior al fallecimiento del político bogotano, la mujer reiteró la importancia de la convergencia sectorial. “Debemos llegar unidos a las elecciones y que el legado de mi padre sea que salvemos este país en su nombre”, manifestó ante los micrófonos de la cadena radial.

Durante la entrevista, se abordó la persistencia del exvicepresidente en el análisis de la coyuntura nacional, incluso durante las etapas más complejas de su estado de salud. “Él fue el primero en predecir todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años”, aseveró Vargas Umaña, quien además consideró que el país “perdió la oportunidad” de haber tenido a su padre como presidente, argumentando que la historia reciente de la nación hubiese tomado un rumbo distinto bajo su administración.

Clemencia Vargas Umaña, fruto del primer matrimonio del político con María Beatriz Umaña. Durante los años noventa, debido a las condiciones de seguridad que afectaban a su padre, debió radicarse en el exterior junto a su madre. En Estados Unidos se consolidó como bailarina profesional, participando en producciones de artistas de trayectoria internacional como Beyoncé y Destiny’s Child.

“Aunque intenten dañarme”: Yeimy Paola Vargas reaparece con fuerte indirecta tras escándalo por contrato en Cartagena

A su regreso a Colombia, enfocó su carrera en el sector social mediante la fundación de Vive Bailando, una organización que emplea la danza como instrumento de transformación y cohesión en comunidades vulnerables.

A pesar de su trayectoria ligada al sector privado y cultural, la muerte de su padre el pasado viernes 8 de mayo en Bogotá, a los 64 años y tras padecer complicaciones asociadas al cáncer, parece haber impulsado a Vargas Umaña a actuar como vocera del círculo familiar íntimo, con frases como: “Colombia le ha hecho un homenaje de jefe de Estado y no puedo estar más orgullosa como hija”.