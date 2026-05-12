Gobierno decretó dos días de duelo nacional por muerte de Germán Vargas Lleras y el periodista Mateo Pérez Rueda

El pasado 8 de mayo se confirmó la muerte de Germán Vargas Lleras, una de las figuras políticas más importantes que ha tenido Colombia en la historia reciente. A esto se suma el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, hecho que ha causado todo tipo de reacciones desde distintos sectores.

Adiós a Germán Vargas Lleras, el guerrero: su vida y su legado dejan una profunda huella en la política en Colombia

Ante las dos muertes que han marcado al país, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó dos días de duelo nacional por medio del Decreto 0483 del 10 de mayo de 2026, “por el cual se honra la memoria del doctor Germán Vargas Lleras y del periodista Mateo Pérez Rueda”.

Germán Vargas Lleras dejó un legado importante en la política colombiana. Foto: COLPRENSA

Aunque el decreto fue sancionado el día 10 de mayo, no se especifican las fechas exactas del duelo. Pese a eso, precisa en el artículo 5 que “el presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición”.

En el mismo documento sancionado se dice “que el señor exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras (q. e. p. d.) falleció el 8 de mayo de 2026, en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de condiciones de salud que enfrentó por varios años”.

Se decreta duelo nacional por el joven periodista Mateo Pérez y por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 11, 2026

Sobre el periodista Mateo Pérez Rueda, el documento indica que fue un “joven estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, desempeñó la actividad periodística en condición de director y periodista del medio El Confidente, en el municipio de Yarumal”.

Refiriéndose a la forma en cómo fue asesinado el periodista, el decreto afirma “que el 5 de mayo de 2026 fue abordado por hombres pertenecientes a una organización criminal en el municipio de Briceño, Antioquia. El 8 de mayo de 2026 se tuvo noticia de su asesinato a manos de los referidos delincuentes”.

Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado en Briceño, Antioquia. Foto: Redes sociales.

Por todo esto, “el Gobierno nacional, en representación del pueblo de Colombia, considera necesario rendir justo y merecido homenaje al señor exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras (q. e. p. d.) y al joven periodista colombiano Mateo Pérez Rueda (q. e. p. d.)”.

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Estas noticias han tenido un gran impacto en Colombia. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras tuvo una extensa carrera política que le permitió, en varias ocasiones, aspirar a la Presidencia de la República.

Durante el periodo de duelo nacional “se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y de policia y las embajadas de Colombia en el exterior”, reza el decreto.

El cupero de Vargas Lleras fue velado en el Palacio de San Carlos. Posteriormente, se realizaron las honras fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá, contando con la presencia de su familia y de importantes personalidades del espectro político colombiano.